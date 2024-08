Đứt cáp cẩu tháp làm chết 3 người ở Lào Cai: Bắt giữ giám đốc nhà thầu thi công

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao (61 tuổi, quê Nam Định) với tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động.

Ông Ngô Văn Cao là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hưng Cao. Cơ quan điều tra xác định ông Ngô Văn Cao là người nhận thi công và giám sát thi công tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động.