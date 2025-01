Tình tiết bất ngờ từ lời khai của người vợ trong vụ đánh ghen ở Cần Thơ

Bà T. thừa nhận do ghen tuông, nóng vội nên đưa hình ảnh nhạy cảm và nói khống 5 lần bắt gặp chồng và nữ nhân viên ngân hàng có mối quan hệ bất chính. Ngày 4/1, liên quan đến vụ nghi đánh ghen tại Cần Thơ, bà Hồ Ngọc Bích T. (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai ban đầu của bà T., thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa ông Tr. (chồng bà T.) và chị N.N.N. (nữ nhân viên ngân hàng). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. phát hiện chồng đi chung với chị N. nên ghen tuông, tức giận. Vụ án đang được cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng có liên quan. Bà T. nóng vội, đưa lên những hình ảnh nhạy cảm và nói đã bắt gặp 5 lần ông Tr. và chị N. có mối quan hệ bất chính là không đúng sự thật nhằm để mọi người xung quanh biết, đồng tình đứng về phía mình. Bà T. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bà T. đồng ý bồi thường chi phí nằm viện, thuốc điều trị và các khoản chi phí khác theo yêu cầu của nữ nhân viên ngân hàng. Ông Tr., bà T. và nữ nhân viên ngân hàng mong cộng đồng mạng không đăng tải những thông tin, hình ảnh nhạy cảm và không tiếp tục chia sẻ thông tin, hình ảnh có liên quan vụ việc vì gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, gia đình và những người có liên quan. Theo diễn tiến vụ việc, rạng sáng 1/1, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo của chị N. là nữ nhân viên ngân hàng về việc bị bà T. sử dụng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích và xé áo, quần. Sau đó, em chồng của bà T. là N.T.N.Q. tiếp tục sử dụng nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Tại thời điểm đó, có một nhóm người tụ tập xem, sử dụng điện thoại cá nhân quay video clip và các đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng. Vụ án được Cơ quan CSĐT và Viện KSND quận Ninh Kiều đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng các hình ảnh, video clip liên quan vụ việc nêu trên. Hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán hình ảnh mà không xin phép và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi làm nhục người khác.