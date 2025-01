Nâng tầm bản phối với các vòng tay kim loại

Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, vòng tay kim loại nhiều kiểu dáng luôn mang đến sự mới mẻ, thanh lịch. Vòng kim loại là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn riêng biệt trong thời trang dự tiệc hoặc tham dự sự kiện. Giống như việc phối trang phục nhiều lớp, việc xếp chồng nhiều vòng với các thiết kế khác nhau trên cổ tay mang lại vẻ ngoài cuốn hút và đầy sáng tạo. Bí quyết cho sự sáng tạo này là kết hợp các vòng kim loại thanh mảnh với những chiếc vòng lớn hơn có hoa văn tinh xảo, để tạo nên một phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển. Hoặc các chị em hãy thử phá vỡ các quy tắc thông thường bằng cách kết hợp vòng kim loại với các trang sức có chất liệu khác như vòng vàng hoặc đồng hồ. Bạn cũng có thể tham khảo cách làm nổi bật bộ trang phục khi phối một chiếc vòng bạc đơn giản cùng một chiếc vòng đính charm bằng da hoặc vòng gỗ có màu sắc trung tính. Những chiếc chunky cuff (vòng tay bản to) chưa bao giờ cho thấy sự lỗi thời trên đường đua thời trang bởi tính mới mẻ và đa dụng. Bạn có thể diện chúng riêng lẻ với một chiếc váy lụa đơn giản cho buổi tối hẹn hò, với các thiết kế đơn giản, nổi bật thì những chiếc vòng tay kim loại bản to dễ dàng giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn. Hoặc với các chị em yêu thích sự nổi bật thì có thể thử việc xếp chồng nhiều lớp những chiếc vòng tay kim loại bản lớn để mang lại hiệu ứng mới mẻ, thời thượng và tạo điểm nhấn cho tổng thể. Còn nếu yêu thích phong cách minimalism (tối giản nhất có thể) thì chỉ cần một chiếc vòng tay kim loại bản to kết hợp cùng trang phục đơn giản, ưu tiên sự gọn gàng như crop top và quần jeans cũng đủ đã tạo nên một tổng thể trẻ trung, năng động. Vòng tay kim loại không chỉ là món đồ trang sức cao cấp dành cho những dịp sang trọng, mà còn có thể dễ dàng kết hợp vào những bộ trang phục hàng ngày, tạo nên vẻ ngoài thoải mái, năng động. Một chiếc vòng bản lớn sẽ là điểm nhấn thú vị cho những bộ đồ đơn giản như áo thun và quần ống rộng. Áo thun trơn màu trắng hoặc đen kết hợp cùng quần ống rộng vải linen hoặc denim không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn dễ dàng kết hợp với các món trang sức kim loại. Vào những ngày không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về trang phục nhưng vẫn muốn trông thật sự ấn tượng, các thiết kế vòng tay kim loại sẽ càng là lựa chọn lý tưởng. Hơn nữa, kim loại là chất liệu dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau, từ quần jeans, quần vải ống rộng cho đến những chiếc áo khoác kiểu, áo thun đơn giản. Nhờ vào tính linh hoạt mà vòng kim loại sẽ giúp bạn thể hiện sự sáng tạo trong việc phối đồ hàng ngày, đồng thời giữ được sự thoải mái và năng động. Bửu Đạt