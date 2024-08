Khởi tố vụ đứt cáp cẩu tháp làm 6 người thương vong ở Lào Cai

Tối 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" để điều tra, xử lý vụ tai nạn lao động tại Nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho, thuộc Khu công nghiệp thị trấn Tằng loỏng, huyện Bảo thắng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 12h10 cùng ngày làm 2 người tử vong, 4 người bị thương.