Tòa tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh

TAND TP.HCM tuyên bà Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, còn em ruột cố nghệ sĩ hưởng phần còn lại. Ngày 7/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ tranh chấp di sản thừa kế; yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ Vũ Linh), giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em ruột cố nghệ sĩ) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ). HĐXX đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung và yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan. Theo phán quyết, bà Võ Thị Hồng Loan được xác định là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người duy nhất thừa hưởng khối di sản mà cố nghệ sĩ để lại. TAND TP.HCM tuyên bà Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Khối tài sản này bao gồm: Nhà và đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận; 3.007m2 đất tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức; một ô tô đứng tên cố nghệ sĩ Vũ Linh. Theo quyết định, hàng thừa kế thứ 2, bao gồm bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, không có quyền thừa kế di sản. Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận công sức của bà Võ Thị Hồng Nhung trong thời gian nghệ sĩ Vũ Linh còn sống. Do đó, tòa quyết định bà Hồng Loan có nghĩa vụ hoàn trả 15% giá trị di sản thừa kế cho bà Nhung. Nếu bà Loan không thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn quy định, cơ quan thi hành án sẽ tiến hành phát mãi các tài sản gồm 3.007 m2 đất tại phường Linh Trung và chiếc ô tô để đảm bảo việc thi hành án. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, bà Hồng Loan được toàn quyền sử dụng phần tài sản còn lại. Đồng thời, bà Loan có quyền yêu cầu bà Nhung cùng bà Hồng Phượng di dời khỏi căn nhà tại số 5 Đoàn Thị Điểm. Theo HĐXX, cố nghệ sĩ Vũ Linh nhận nuôi bà Võ Thị Hồng Loan. Dựa trên cơ sở này, UBND quận Phú Nhuận đã cấp giấy khai sinh cho bà Loan. Nguyên đơn không thu thập được mẫu chữ ký của ông Võ Văn Ngoan để giám định và yêu cầu tòa thu thập chứng cứ. Công an quận Phú Nhuận đã cung cấp giấy tờ có chữ ký của ông Ngoan, nhưng các mẫu chữ ký này cách xa thời điểm cần giám định, nên tòa án không sử dụng làm mẫu so sánh. Theo tòa, bà Loan được ông Ngoan nhận nuôi từ nhỏ, điều mà mọi thành viên trong gia đình đều biết. Dù UBND quận Phú Nhuận không lưu hồ sơ gốc, bà Loan vẫn được xác định là con nuôi hợp pháp và có quyền thừa kế tài sản của ông Ngoan. Về việc hủy văn bản thừa kế, bà Loan khẳng định mình là con duy nhất của ông Ngoan. Văn bản thừa kế đã được niêm yết theo quy định, không có ai khiếu nại trong thời hạn pháp luật. Tòa xác nhận cha mẹ ruột của ông Ngoan đều đã mất, ông không có vợ hoặc con đẻ, nên bà Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, là người duy nhất được thừa kế. Nguyên đơn cho rằng ông Ngoan chỉ nuôi bà Loan đến năm bà 18 tuổi. Tuy nhiên, tòa khẳng định nếu ông Ngoan muốn chấm dứt quan hệ cha nuôi - con nuôi, điều này phải được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, quan hệ nuôi dưỡng giữa hai người vẫn được duy trì. Tòa cũng bác bỏ yêu cầu truất quyền thừa kế của nguyên đơn với lý do bà Loan trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng. Theo tòa, việc bà Loan lấy chồng và sống ở nhà chồng không đồng nghĩa với việc bà trốn tránh trách nhiệm. Về phía bà Nguyễn Thị Nhung và ông Võ Văn Nhiêu - thuộc hàng thừa kế thứ 2, tòa ghi nhận sự đóng góp của bà Nhung vào tài sản của ông Ngoan. Từ năm 1983, bà Nhung sống cùng ông Ngoan và mẹ ông. Khi ông Ngoan đi lưu diễn, bà ở nhà chăm sóc mẹ, đồng thời đóng góp vào việc ổn định gia đình, tạo điều kiện để ông phát triển sự nghiệp. Những năm cuối đời, ông Ngoan mời bà Nhung và con gái về sống cùng. Tại lễ tang, gia đình bà Nhung cũng đóng góp đáng kể. Hoàng Thọ