Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trả nhật ký cuối tuần này

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch phục vụ quá trình trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên nước ngoài đến trên địa bàn đưa tin về nội dung liên quan đến cuốn nhật ký, thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên trong nước đưa tin về nội dung liên quan.

Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao chỉ đạo các lực lượng liên quan. Công an huyện Kỳ Anh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký và trong thời gian ông Peter Mathews ở tại Hà Tĩnh.