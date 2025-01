Cuộc bứt phá trên thị trường châu Âu của thương hiệu ôtô Trung Quốc

Với sự hiện diện ngày càng lớn, các thương hiệu xe Trung Quốc đang dần khẳng định vị thế tại một trong những thị trường ôtô khắt khe nhất thế giới. Mẫu xe điện của BYD. (Ảnh: THX/TTXVN) Triển lãm Ôtô Brussels 2025 đang chứng kiến sự tham gia đáng chú ý của khoảng 10 thương hiệu ôtô đến từ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn các hãng xe Trung Quốc cùng góp mặt tại sự kiện, báo hiệu tham vọng mở rộng thị phần của họ tại châu Âu. Nhiều cái tên như BYD hay MG tuy chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây nhưng đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các thương hiệu mới như Leapmotor, Hongqi hay Xpeng cũng đang sẵn sàng tạo dấu ấn tại thị trường tiềm năng này. Xpeng - thương hiệu xe điện thông minh đến từ Trung Quốc - vừa chính thức ra mắt tại thị trường Benelux gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan. Đây là bước khởi đầu cho chiến dịch chinh phục khu vực quan trọng này sau 10 năm phát triển công nghệ cao tại quê nhà Trung Quốc. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Mike Benlinfante, Trưởng bộ phận quan hệ cộng đồng châu Âu của hãng Xpeng cho biết việc tham gia Triển lãm Ôtô Brussels có ý nghĩa quan trọng với Xpeng. Không chỉ là thủ đô chính trị của châu Âu, Bỉ còn là nơi quy tụ đông đảo khách tham quan quốc tế, giúp thương hiệu tiếp cận một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Hiện tại, Xpeng đã hiện diện tại 8 quốc gia châu Âu, bao gồm toàn bộ khu vực Scandinavia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, và sẽ sớm mở rộng sang Anh, Ireland. Xpeng không chỉ dừng lại ở việc phát triển các mẫu xe điện thông minh với công nghệ tiên tiến mà còn tạo sự khác biệt bằng việc đầu tư vào phương tiện giao thông tương lai, đó là xe bay. Theo ông Mike Benlinfante, xe bay là minh chứng cho tham vọng của Xpeng trong việc định hình tương lai. Ngay trong năm tới, mẫu xe bay này sẽ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Góp mặt tại Triển lãm Ôtô Brussels, các nhà sản xuất Trung Quốc chia sẻ một mục tiêu chung: chiếm lĩnh thị trường bằng việc tận dụng lợi thế về công nghệ xe điện tiên tiến. Trung Quốc đang dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này, đặc biệt là về công nghệ động cơ điện và sản xuất pin, yếu tố quyết định hiệu suất và giá thành của xe điện. Ngoài ra, các hãng xe Trung Quốc cũng đã nhanh chóng cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu về thiết kế và an toàn. Nếu những mẫu xe chạy xăng trước đây không thể cạnh tranh tại châu Âu, thì nay với các dòng xe điện thế hệ mới, họ đã đủ sức thách thức các thương hiệu lâu đời của khu vực. Mối đe dọa lớn nhất mà các hãng xe Trung Quốc đặt ra cho các đối thủ châu Âu chính là sức mạnh về chất lượng so với giá thành. Không chỉ nhắm đến phân khúc xe điện giá rẻ, các nhà sản xuất Trung Quốc còn tập trung vào dòng sedan và SUV, với mức giá thấp hơn hoặc tương đương xe châu Âu nhưng đi kèm nhiều trang bị hiện đại hơn. Một ví dụ điển hình là BYD. Tại Triển lãm lần này, hãng giới thiệu mẫu SUV nhỏ gọn Atto 2, nhắm đến phân khúc có tính cạnh tranh cao nhất. Sự xuất hiện của Atto 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng quan tâm lớn từ phía khách hàng nhờ vào mức giá hấp dẫn và công nghệ hiện đại. Hiện tại, ôtô Trung Quốc chưa chiếm được thị phần lớn tại châu Âu. Năm 2024, chỉ có 2.498 xe BYD được đăng ký tại Bỉ, con số khiêm tốn so với 50.428 xe BMW, thương hiệu dẫn đầu thị trường này. Tuy nhiên, BYD đã đạt mức tăng trưởng gấp bốn lần so với năm trước đó, cho thấy tiềm năng bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần. Dù mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, chiến dịch chinh phục châu Âu của các thương hiệu xe Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đáng kể. Tại Triển lãm Ô tô Brussels năm nay, không khó để dự đoán rằng các gian hàng của những hãng xe này sẽ trở thành điểm nhấn, lôi cuốn sự tò mò và chú ý của đông đảo khách tham quan. Với sự hiện diện ngày càng lớn, các thương hiệu xe Trung Quốc đang dần khẳng định vị thế tại một trong những thị trường ôtô khắt khe nhất thế giới. Đây có thể là khởi đầu cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt, khi các hãng xe châu Âu buộc phải đối mặt với những đối thủ mạnh về công nghệ, giá thành và tốc độ phát triển./.