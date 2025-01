Những sai lầm phổ biến người dùng ô tô thường mắc

Nhiều sai lầm phổ biến người sử dụng thường xuyên mắc có thể dẫn tới hậu quả nặng nề đối với động cơ. Không bảo dưỡng ô tô định kỳ Trong sổ bảo dưỡng của mỗi chiếc xe đều có các mốc bảo dưỡng định kỳ dựa trên số km di chuyển. Tuy nhiên, nhiều chủ xe bỏ qua các bước bảo dưỡng khi xe vẫn hoạt động ổn định. Sai lầm này đến từ việc thiếu kiến thức bảo dưỡng, phòng ngừa. Theo các kỹ thuật viên ô tô, bảo dưỡng phòng ngừa luôn rẻ hơn so với sửa chữa. Bảo dưỡng định kỳ bao gồm thay dầu nhớt, lọc gió, má phanh...Bảo dưỡng định kỳ đặc biệt quan trọng với những chiếc xe cũ để đảm bảo hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho xe. Bỏ qua đèn cảnh báo quan trọng trên bảng điều khiển Những đèn nhấp nháy khó chịu trên bảng điều khiển là dấu hiệu cho thấy một bộ phận trên xe đang gặp vấn đề. Do đó, nếu bảng điều khiển bật sáng khi đang lái xe, cần kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc bỏ qua đèn cảnh báo có thể khiến xe tốn nhiều tiền hơn. Nhiều người thường bỏ qua đèn cảnh báo quan trọng trên bảng điều khiển. (Ảnh minh họa) Sử dụng dầu động cơ không phù hợp Mỗi loại xe có yêu cầu riêng về dầu động cơ. Nếu dùng loại dầu không phù hợp có thể làm hao mòn động cơ nhanh chóng và ảnh hưởng đến hiệu suất của xe. Chủ xe nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất hoặc hỏi ý kiến người có chuyên môn để chọn dầu động cơ phù hợp. Nhiên liệu trong bình quá ít Một số tài xế có thói quen chạy xe đến khi đèn báo nhiên liệu bật sáng mới đổ thêm. Thực tế, đây là thói quen gây hại cho bơm nhiên liệu. Khi nhiên liệu trong bình quá ít, cặn và chất bẩn có thể xâm nhập và động cơ, gây tắc nghẽn kim phun. Trì hoãn việc thay lốp Lốp xe không hề rẻ, vì thế nhiều chủ xe chỉ thay mới khi lốp hỏng. Nhưng thực tế, lốp mòn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi đi dưới trời mưa. Nếu một chiếc lốp bị nổ, tài xế có thể hoàn toàn mất kiểm soát, gây thiệt hại nhiều hơn so với việc thay bộ lớp mới. Minh Phương(tổng hợp)