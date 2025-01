Bộ TT&TT yêu cầu doanh nghiệp đăng ký, thông báo với 3 dịch vụ viễn thông mới

Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) vừa đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu quy định của Nghị định 163 với 3 dịch vụ viễn thông mới gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và OTT viễn thông để thực hiện đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ. Để phù hợp với xu thế chuyển đổi số, hội tụ giữa viễn thông và CNTT, Luật Viễn thông 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh một số dịch vụ mới gồm dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet - OTT viễn thông, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây. Ba dịch vụ mới nêu trên được quản lý theo cách tiếp cận “quản lý nhẹ” có độ mở, linh hoạt, hướng tới bảo vệ quyền lợi người dùng, bảo đảm an toàn an ninh và tạo thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ; không hạn chế sở hữu nước ngoài đầu tư kinh doanh các dịch vụ mới, giảm bớt một số nghĩa vụ so với dịch vụ viễn thông truyền thống. Các quy định tại Luật Viễn thông về cung cấp dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Vào ngày 24/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông. Các quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet - OTT viễn thông có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Ảnh minh họa: M.H Một trong những nhóm chính sách đã được hướng dẫn rõ tại Nghị định 163 là việc quản lý 3 dịch vụ viễn thông mới gồm: Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và OTT viễn thông. Theo đó, Nghị định mới đã quy định chi tiết việc lưu trữ, quản lý thông tin người sử dụng dịch vụ OTT viễn thông, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây cung cấp khi giao kết hợp đồng. Nghị định 163 cũng nêu rõ các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài cung cấp qua biên giới 3 dịch vụ viễn thông mới; đồng thời, quy định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, Nghị định đã hướng dẫn cụ thể nội dung, trình tự thực hiện đối với các dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây như Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông (Điều 44), Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông (Điều 45), cùng các biểu mẫu liên quan... Cụ thể, theo Điều 44 của Nghị định 163, trước khi cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; có phương án kỹ thuật phù hợp với quy hoạch hạ tầng TT&TT, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin. Về thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông, Điều 45 của Nghị định 163 quy định, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trước khi cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc các trường hợp: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT viễn thông, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị; tổ chức nước ngoài cung cấp qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam các dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Trường hợp cung cấp đồng thời dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông riêng mà thông báo thông tin về dịch vụ điện toán đám mây trong Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông theo mẫu được ban hành kèm Nghị định 163, và sẽ được cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sau khi đã hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hợp lệ. Để đảm bảo việc thực thi chính sách mới của Luật Viễn thông 2023, Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Viễn thông vừa yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và OTT viễn thông nghiên cứu kỹ các quy định quản lý 3 dịch vụ viễn thông mới, từ đó thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định.