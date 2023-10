Xem cụ bà 104 tuổi nhảy dù từ 4.100m, lập kỷ lục người nhảy dù già nhất thế giới

Your browser does not support the video tag.

Video: Cụ bà 104 tuổi lập kỷ lục là người nhảy dù già nhất thế giới. (Nguồn: ABC 7 Chicago)

Kỷ lục này được cụ bà Dorothy Hoffner (104 tuổi, đến từ Chicago, Mỹ) xác lập ngày 1/10 khi bà cùng người hướng dẫn tiếp đất thành công từ độ cao 4.100m tại Sân bay Skydive Chicago ở Ottawa Illinois.

“Tuổi tác chỉ là một con số", bà Hoffner nói với truyền thông sau cú nhảy dù kỷ lục kéo 7 phút. Bà đang liên hệ với Tổ chức Guinness Thế giới để được công nhận kỷ lục người nhảy dù già nhất thế giới.

Hiện tại, người đang giữ kỷ lục này là Linnéa Ingegärd Larsson, 103 tuổi, người Thụy Điển, được xác nhận vào tháng 5/2022.