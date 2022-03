Vy Oanh kiện Phương Hằng: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

Trưa 27/3, Vy Oanh có bài đăng cập nhật diễn biến mới nhất về vụ kiện bà Nguyễn Phương Hằng.

Nữ ca sĩ cho biết, vào sáng nay (27/3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông báo cho cô về việc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức - cá nhân" đối với đơn tố của Vy Oanh.



Ca sĩ Vy Oanh - bà Phương Hằng.

"Sáng nay, tôi cùng luật sư của mình được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mời lên nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, các con tôi và gia đình tôi về 3 tội danh: Vu khống - Làm Nhục - Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức.