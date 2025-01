Bộ đội Việt Nam góp phần làm thay đổi bộ mặt thị trấn ở Châu Phi

Đại diện Thị trấn Abyei xúc động bày tỏ, Bộ đội Việt Nam có nhiều đóng góp làm thay đổi toàn bộ diện mạo nơi đây. Đội Công binh số 3 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) ngày 13-1 thông tin, sau hơn ba tháng triển khai tới Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei, cùng với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đội Công binh số 3 đã có nhiều cách làm mới để giúp đỡ chính quyền địa phương củng cố và làm mới nhiều hạng mục công trình phúc lợi nâng cao đời sống người dân. Cụ thể, trước khi kết thúc mùa mưa, Đội Công binh số 3 đã tiếp nhận nhiều ý kiến đề nghị giúp đỡ từ Bệnh viện không biên giới, các Bộ truyền thông, Bộ Giáo dục, Bộ tài nguyên – môi trường, cùng Bệnh viện và Nhà thờ Abyei về xây dựng Trung tâm truyền thông, sửa chữa các tuyến đường huyết mạch bảo đảm cơ động trong cấp cứu chuyển thương và các công trình phúc lợi tại trung tâm thị trấn Abyei. Đội Công binh số 3 đã có nhiều cách làm mới để giúp đỡ chính quyền địa phương. Ảnh: Đội Công binh số 3. Sau khi khảo sát, đánh giá tình hình và căn cứ vào nhiệm vụ Phái bộ giao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đội Công binh số 3 đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động dân vận, trong đó quỹ thời gian chủ yếu tận dụng các ngày nghỉ để thực hiện. Thị trấn Abyei là nơi cư trú của trên 50.000 dân, địa hình bằng phẳng, hệ thống thoát nước hầu như không có, nhiều vị trí trũng thấp đến mùa mưa là “rốn” chứa nước. Môi trường ở nơi đây rất ô nhiễm do rác thải từ sinh hoạt và xác động vật chết, một số ao tù chứa lượng nước không lớn nhưng lại là nguồn nước chủ yếu để người dân tắm giặt và là nguồn nước chính cho vật nuôi uống. Khu vực vệ sinh và giặt là cộng đồng cách cổng chính của Phái bộ khoảng 500m về hướng Tây Bắc là một điển hình. Sau khi làm việc với CIMIC của Phái bộ và cùng chính quyền địa phương khảo sát vị trí lấy đất, trong ngày 11-1-2025, Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức lực lượng cùng sáu đầu phương tiện vận chuyển hơn 250m3 đất để đào rãnh, tôn nền làm sân với tổng diện tích khoảng gần 1.000m2 cho Bộ Thông tin, Văn hóa, Thanh niên và thể thao. Đây là hoạt động quan trọng nhằm ngăn chặn lũ lụt vào mùa mưa và tạo điều kiện cho Bộ có thể tổ chức các sự kiện quan trọng cũng như các hoạt động của cộng đồng. Chia sẻ tại thực địa, Ông Bol Aguer Koch - Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa, Thanh niên và thể thao bày tỏ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn những người bạn đến từ Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi sửa chữa, tôn nền và làm sân khu vực này. Đây là khu vực chúng tôi thường xuyên đón tiếp chính quyền các cấp đến thăm, làm việc, cũng như tổ chức các sự kiện và hoạt động cộng đồng, cảm ơn các bạn đã đến giúp đỡ chúng tôi…”. Cũng trong ngày 12-1-2025, Đội Công binh số 3 tiếp tục tổ chức lực lượng cùng chín đầu phương tiện vận chuyển hơn 3.000m3 đất để san lấp, tôn nền khoảng 500m2 sân cùng hai km đường vào khu vực vệ sinh và giặt là cộng đồng của Thị trấn Abyei. Sau hơn năm giờ thi công dưới nắng nóng gần 40 độ, mặt sân và con đường dẫn vào khu vực vệ sinh và giặt là cộng đồng của Thị trấn Abyei đã được san lấp, lu lèn phẳng lì dưới ánh mắt, những tiếng vỗ tay thán phục cùng những nụ cười rạng rỡ của người dân. Ngay sau khi cùng chỉ huy Đội đi kiểm tra và nghiệm thu, Ông Lal Natate quản lý chính khu vực vệ sinh và giặt là cộng đồng của Thị trấn Abyei đã không khỏi xúc động và cảm ơn Bộ đội Việt Nam đã có nhiều đóng góp làm thay đổi toàn bộ diện mạo nơi đây mà trong những năm qua chúng tôi không thể làm được. Trung tá Phạm Văn Hảo – Đội trưởng Đội Công binh số 3 đánh giá, thời gian qua cán bộ, nhân viên toàn Đội đã thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ Phái bộ giao và có nhiều cách làm thiết thực hiệu quả để xây dựng “thương hiệu” với chính quyền và người dân Abyie, do vậy quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn được thuận lợi và an toàn, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.