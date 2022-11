Về "làng giặt rác" ở Bắc Ninh người dân làm giàu từ những núi rác nilon

Công nhân bảo hộ rất sơ sài khi tiếp xúc với khối nilon khét lẹt vừa được nóng chảy.

Vào vai một người làm trong ngành may, mỗi tháng có khoảng 10 tấn nilon bóng may (nilon bọc hàng may) và 5 tấn bóng phế (túi nilon từ bãi rác) cần bán, chúng tôi tìm đến một số hộ thu mua tại Ngũ Thái, Song Liễu.

Chủ các xưởng thu gom lập tức đưa ra các mức giá hấp dẫn từ 13.000 -17.000 đồng cho 1kg nilon bọc hàng may.

Theo những người mua, bóng bọc hàng may có ưu điểm là sạch sẽ, ít mùi, tuy nhiên dễ lẫn chỉ may. Họ sẽ mất công nhặt chỉ để không ảnh hưởng đến chất lượng nilon tạo hạt nhựa sau này.

Những con người lọt thỏm trong... những núi nilon.

"Đối với hàng từ bãi rác thì sẽ chỉ có giá từ 3.000-4.000 đồng/kg, điều kiện quan trọng là phải khô để tránh hao. Hàng gì tôi cũng mua, dù là hàng bãi rác hôi thối. Miễn là có nguồn hàng ổn định", người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở thôn Đồng Ngư nói với chúng tôi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi sơ chế, giá bán trung bình các loại nilon thành phẩm là từ 8.000-20.000đồng/kg, trừ hết chi phí, mỗi tấn nilon có thể thu lãi hàng triệu đồng.

Người phụ nữ sẵn sàng mua nilon bãi rác về phân loại đem bán.

Cùng với lợi nhuận từ nghề thu gom, tái chế túi nilon, sức khỏe, môi trường sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết chủ các cơ sở hay công nhân đều không chú ý đến việc bảo hộ, bảo đảm an toàn cho bản thân. Họ trực tiếp dùng tay, chân để làm việc, nhiều người thậm chí không đeo khẩu trang. Trong khi đó các loại rác phế thải luôn ẩn chứa nhiều độc hại, vi khuẩn nhiễm bệnh.