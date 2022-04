'Thương Ngày Nắng Về 2': Ám ảnh đôi mắt bà Nga trong 'cuộc chiến' bị đòi con

Your browser does not support the video tag.

Đúng lúc ấy Khánh (Lan Phương) về nhà đã phanh phui chuyện bà Kim Nhung với cương vị tổng giám đốc Hoàng Kim đã chèn ép Vân Trang ra sao.

Ngoài ra cô cũng nói sự thật vì sao Vân Trang từng bỏ suất đi du học ở lại Hoàng Kim làm việc 10 năm mong gặp lại mẹ mình. Vì lúc đó Vân Trang thông qua báo chí đã tìm hiểu và biết rõ bà Kim Nhung, mẹ Yến ngày xưa của mình đang ở nước ngoài và làm ở Hoàng Kim.