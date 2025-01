Chuối Việt Nam 'nhảy vọt’ ở Trung Quốc

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2024 đạt hơn 7,2 tỷ USD - con số kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó nhiều mặt hàng trái cây tăng trưởng 20-40%, đặc biệt chuối tươi chiếm tới 42% thị phần và vượt qua cả Philipine, Ecuado tại thị trường Trung Quốc. Ngày 8/1, chia sẻ tại tọa đàm “Tương lai xanh cho ngành rau, hoa, quả Việt Nam: Sản xuất hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn” diễn ra ở TPHCM, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu rau, quả lớn của khu vực. “Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 7,2 tỷ USD - con số kỷ lục từ trước tới nay, cao hơn 1,6 tỷ USD so với năm 2023. Bước nhảy vọt này đang mở ra chặng đường phát triển mới cho ngành hàng rau quả trong những năm tiếp theo trên hành trình hướng tới kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD” - ông Nguyên nói. Theo ông Nguyên, sầu riêng tiếp tục khẳng định vị thế là “vua” của ngành trái cây xuất khẩu với 3,2 tỷ USD (chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả). Các mặt hàng khác trừ thanh long đều có tăng trưởng hơn so với năm 2023 từ 20 – 40%. Cụ thể, chuối tươi đạt 380 triệu USD (tăng 30% so với năm 2023), hiện chiếm 42% thị phần và vượt qua cả Philipine, Ecuado tại thị trường Trung Quốc. Ngành hoa dự kiến đạt trên 80 triệu USD. Việt Nam cũng thành công trong việc mở rộng thị trường sang Mỹ, Úc, EU… “Dự kiến năm 2025, xuất khẩu rau hoa quả trong nước sẽ đạt mức 8 tỷ USD, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Với những nỗ lực không ngừng, ngành rau quả Việt Nam có thể đạt được kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD/năm trong thời điểm năm 2030, sánh ngang với ngành thủy sản hiện nay” – ông Nguyên kỳ vọng. Làm theo kinh nghiệm Bà Mai Hồng - điều phối viên Việt Nam, Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam - nói rằng, thách thức là nông dân trồng rau và hoa hiện nay là còn làm theo kinh nghiệm, chưa được tập huấn đào tạo hoặc có tập huấn đào tạo xong nhưng chưa kiểm tra xem đã làm đúng hay không. Muốn sản xuất hữu cơ hay tuần hoàn đều cần nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Trồng rau hữu cơ khó hơn, đầu tư nhiều hơn nhưng tiêu thụ lại hạn chế hơn, do đó nhiều nông dân bỏ cuộc. Theo các chuyên gia nông nghiệp, vài năm gần đây, các thị trường xuất khẩu ngày càng dựng lên nhiều rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, Trung Quốc là thị trường dễ tính thì nay không còn dễ tính nữa. Do đó, việc chuyển hướng phát triển sản xuất xanh, sản xuất bền vững là tất yếu. Ông Đặng Phúc Nguyên cũng cho rằng, việc áp dụng nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn rất quan trọng. Ngành nông nghiệp nước ta phải tạo ra sản phẩm rau quả hữu cơ, không chứa chất độc hại như hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư, các kim loại nặng, bảo vệ tối đa sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời phát triển môi trường nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu lâu dài như xâm nhập mặn, hạn hán... “Để phát triển sản xuất hữu cơ một cách bền vững, ngành nông nghiệp cần có những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía. Đó là những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ; doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi giá trị hiệu quả; người nông dân cần được trang bị kiến thức và kỹ năng…” - ông Nguyên nói thêm. Từ ngày 12 - 14/3, tại TPHCM sẽ diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa, quả năm 2025. Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 400 nhà trưng bày đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 15.000 lượt khách tham quan. Triển lãm nhằm giới thiệu các giải pháp, công nghệ tiên tiến cho sản xuất hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới nâng cao giá trị cho ngành rau, hoa, quả Việt Nam; đồng thời tổ chức kết nối giao thương, cập nhật xu hướng thị trường mới. Uyên Phương