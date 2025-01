Rosé (BlackPink) phá kỷ lục của ‘Gangnam Style’

Bản hit “APT.” của Rosé vượt mốc 800 triệu lượt xem trên YouTube trong chưa đầy 3 tháng, phá kỷ lục do “Gangnam Style” thiết lập trước đó. Theo ghi nhận, đến sáng 8/1, video ca nhạc APT. của Rosé và Bruno Mars đạt hơn 804 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là video ca nhạc đầu tiên của giọng ca chính BlackPink làm được điều này. Bản hit còn phá kỷ lục do Gangnam Style của Psy nắm giữ là video ca nhạc của nghệ sĩ Kpop vượt qua 800 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube. APT. đạt được cột mốc đó trong 81 ngày, trong khi Gangnam Style làm được điều đó trong 131 ngày vào năm 2012.

MV "APT." phá kỷ lục về lượt xem của "Gangnam Style". APT. đang trên đà trở thành MV Kpop đạt một tỷ lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Hiện tại, Gangnam Style đang giữ danh hiệu này với thời gian là 158 ngày. Trước đó, APT. cũng đạt 800 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify và leo lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Hot 100 Billboard, trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này. Trong khi nhiều người hâm mộ chúc mừng nữ ca sĩ sinh năm 1997, số khác lại có những ý kiến trái chiều về thành tích này. Một số khán giả cho rằng việc so sánh một bài hát vào năm 2024 với bài hát từ năm 2012 chỉ dựa trên lượt xem là khập khiễng bởi lượng người sử dụng internet hiện nay tăng gấp nhiều lần so với hơn 12 năm trước. “Gangnam Style được phát trên radio trên toàn thế giới. Nó ấn tượng hơn vì vào thời điểm đó chưa có TikTok, cũng chưa có siêu sao nào là nghệ sĩ Kpop được nghe nhiều nhất Spotify để mọi người biết đến sản phẩm âm nhạc của Hàn Quốc”, một khán giả nhấn mạnh. Bên cạnh đó, có người tuyên bố APT. phổ biến toàn cầu là nhờ tầm ảnh hưởng của Bruno Mars, quảng cáo trên YouTube và các trang web phát trực tuyến của Blink. Người này chê sản phẩm âm nhạc do Rosé không thể nổi tiếng bằng các bản hit Dynamite (BTS), Butter (BTS), Seven (Jungkook), Cupid (Fifty Fifty) và Gangnam style. Chưa dừng lại ở đó, không ít người cho rằng APT. không thể xem là ca khúc thuộc thể loại Kpop được vì ngoài từ “apateu”, tất cả lời đều bằng tiếng Anh.

Rosé tổng kết năm bằng bài đăng trên Instagram. Ảnh: IG. Không phản hồi về tranh cãi, Rosé bày tỏ lòng biết ơn và suy ngẫm về năm cũ trong bài đăng khá dài trên mạng xã hội vào ngày 7/1. “2024 đối với tôi là năm khó khăn và đáng giá nhất cho đến nay. Thật là một năm điên rồ. Tôi đã làm được mọi thứ mình từng muốn. Đó là làm việc với rất nhiều âm nhạc. Đúng vậy, tôi đã làm được rất nhiều việc”, người đẹp chia sẻ. Điều Rosé tự hào nhất trong năm là phát hành album solo đầy đủ đầu tiên - Rosie. Cô gửi lời cảm ơn đến những người đã và đang ủng hộ cô, cũng như sản phẩm âm nhạc của cô. “Và cảm ơn 2024 vì là một năm không thể quên. Tôi cảm thấy như thể năm nay là khởi đầu cho cả một thế giới đầy niềm vui đối với tôi. Tôi vui mừng khi tất cả bạn là một phần của nó. Đi đến 2025 thôi! Mang nó đến nào. Hy vọng cả nhà có một kỳ nghỉ an toàn và hạnh phúc. Yêu tất cả các bạn rất nhiều. Chúc mừng năm mới”, Rosé chốt “tâm thư”. Theo Tiền Phong