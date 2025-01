Cuộc thanh tra Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 "đặc biệt quan trọng"

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường khẳng định cuộc thanh tra Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 có tính chất đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội rất quan tâm. Chiều 8/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Diệu Anh). Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cảm ơn Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong công tác chuẩn bị và triển khai quyết định thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo ông Thuấn, Bộ Y tế nhận thức rõ ràng rằng thanh tra là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. "Đây là cơ hội để Bộ Y tế cùng hai đơn vị trực thuộc là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rà soát lại toàn bộ các quy trình, hoạt động, từ đó phát hiện những vấn đề còn tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm sớm đưa 2 cơ sở này vào hoạt động, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nêu quan điểm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Diệu Anh). Đại diện Bộ Y tế cam kết sẽ chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan và hai bệnh viện phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các tài liệu, thông tin theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường khẳng định cuộc thanh tra có tính chất đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội rất quan tâm. Mục đích của cuộc thanh tra, theo ông Cường, nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong triển khai thực hiện 2 dự án; phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Cuộc thanh tra cũng nhằm phát hiện những bất cập, sơ hở của pháp luật, qua đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách. Do cuộc thanh tra thực hiện trong 40 ngày làm việc, trong khi tính chất đặc biệt quan trọng, cấp bách về tiến độ nên Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường đề nghị Bộ Y tế, chủ đầu tư 2 dự án (Ban quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra. Trong quá trình làm việc, ông Cường đề nghị các thành viên nêu cao tính trách nhiệm, tính chủ động, trao đổi với đoàn thanh tra về các nội dung có liên quan để làm rõ vấn đề. Ngay từ thời điểm này, ông Cường yêu cầu chủ động tập hợp, sắp xếp khoa học, có danh mục cụ thể toàn bộ hồ sơ tài liệu, sẵn sàng cung cấp cho đoàn thanh tra ngay khi có yêu cầu. "Việc cung cấp hồ sơ tài liệu không được chậm trễ", ông Cường chỉ rõ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Đức Văn). Đối với đoàn thanh tra (gồm 11 thành viên, do ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng Vụ III làm trưởng đoàn), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, quy định khi tiến hành hoạt động thanh tra trực tiếp. Thành viên đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm sự phân công của trưởng đoàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. "Trong quá trình thanh tra, nếu có các vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo trưởng đoàn và trưởng đoàn báo cáo Vụ trưởng Vụ 3, người ra quyết định thanh tra", ông Cường lưu ý. Như Dân trí thông tin, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn là 118.941m2; tổng mức đầu tư là 4.990 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 4.500 tỷ đồng và nguồn khác. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn là 117.714m2; tổng mức đầu tư là 4.968 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 4.500 tỷ đồng và nguồn khác. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam (Ảnh: Đức Văn). Sau khánh thành, chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng trong khoảng 1 năm rồi tạm dừng. Trong đợt dịch Covid-19, bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được thay đổi chức năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại khu vực tỉnh Hà Nam. Còn khu khám bệnh của Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sau khi khánh thành vẫn "cửa đóng then cài" chưa tiếp đón bệnh nhân. Trước đó, chiều 31/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thanh tra 2 dự án bệnh viện trên, công bố kết luận trước ngày 31/3/2025 và triển khai ngay các biện pháp để đưa 2 bệnh viện vào hoạt động, không thể để kéo dài hơn nữa.