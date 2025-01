Đi đu concert được idol hôn 'tương tác', fangirl bị người chồng 10 năm ly dị

Netizen cho rằng cô là một fangirl may mắn nhưng cũng là một người vợ xui xẻo. Một vụ việc gây tranh cãi vừa xảy ra ở Cộng hòa Dominica, khi Miriam Cruz, một phụ nữ đã có gia đình và là KOL nổi tiếng trên mạng tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc Mỹ Aventura. Cô đã may mắn được mời lên sân khấu hát cùng thần tượng của mình. Trong sự hưng phấn, cô và nam ca sĩ chính của ban nhạc đã có tương tác thân mật bất ngờ, thậm chí còn hôn môi, gây ra nhiều tiếng la hét từ khán giả bên dưới. Tạp chí âm nhạc New Music Express (NME) của Anh đưa tin vụ việc xảy ra vào ngày 28/12 năm ngoái. Theo đoạn video, sau khi Miriam lên sân khấu, cô lần lượt chào hỏi từng thành viên ban nhạc, sau đó hôn ca sĩ chính Romeo Santos. Sau đó, khi ngồi xuống hát, cô còn đặt tay lên chân anh.

Màn trương tác với idol vốn ban đầu tưởng là "may mắn" của fangirl lâu năm Sau buổi hòa nhạc, Miriam đăng tải lời nhắn rằng hôn Romeo - thần tượng của cô là một giấc mơ trở thành hiện thực: "Đối với tôi, tôi không chỉ ngưỡng mộ nghệ sĩ này mà còn nghĩ anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi theo dõi và ngưỡng mộ anh ấy đã lâu rồi". Tuy nhiên, “cái giá” phải trả rất cao vì cuộc hôn nhân 10 năm của cô đã tan vỡ vì sự việc này. Miriam giải thích rằng “khi đó tôi choáng váng vì hồi hộp và đam mê, không hề nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình như thế nào". Dù vô cùng đau buồn nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định ly hôn của chồng cũ. Cô cho biết: "Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi không bao giờ có ý làm tổn thương anh ấy. Tôi chỉ hy vọng rằng, dù chúng ta có chia tay thì vẫn có thể có hòa bình và đoàn kết vì con cái của chúng ta".

Miriam là một KOL chuyên làm nội dung về gia đình. Miriam có 140.000 người theo dõi trên TikTok và thường xuyên làm video chia sẻ cuộc sống gia đình thường ngày với chồng cũ và các con. Tuy nhiên, sau khi đăng tin ly hôn, cô đã xóa các bài đăng. Theo Người đưa tin