Thời sự 24 giờ: khẩn trương khắc phục hậu quả bão Noru, đình chỉ 4 cảnh sát đánh túi bụi hai thanh niên tại Sóc Trăng

"Tuyệt đối không để dân đói, dân rét, không có chỗ ở, không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau bão, lũ" - Thủ tướng nói và lưu ý, các Bộ, ngành cần tiếp tục theo sát tình hình, dự báo kịp thời các diễn biến thời tiết, thiên tai, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết đã triển khai cho mở lại cảng hàng không Vinh, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Liên Khương, Tuy Hoà. Đang triển khai cho mở lại các cảng còn lại và đến chiều qua đã mở lại toàn bộ. Các tuyến đường sắt xuyên Việt cũng được mở lại.

Tạm đình chỉ 4 cảnh sát liên quan vụ đánh túi bụi 1 thanh niên

Tối 28/9, thông tin với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Lâm Thành Sol cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh đã nắm được thông tin về clip cán bộ, chiến sĩ công an có hành vi bạo lực với 2 nam thanh niên chạy xe mô tô lan truyền trên mạng xã hội

Lãnh đạo Công an Sóc Trăng cũng đang làm báo cáo lên Bộ Công an sự việc này. Đồng thời, đã chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực ngày 25/9 và yêu cầu đơn vị này báo cáo toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo.

Hai cảnh sát có hành vi đánh người là Trung úy N.Q.T. (CSGT) và Đại úy C.M.T. (CSTT). Hai cảnh sát đến sau là Đại úy H.T.A. và Thượng úy Đ.T.P.. Cả 4 người đều thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu.

Hình ảnh từ clip cho thấy hai người mặc sắc phục công an lao vào đánh đấm túi bụi một người khác.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều 25/9. Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 2 thanh niên đi xe mô tô trên 100 phân khối nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên cầm lái đã tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, thì dừng lại trước một nhà kho.

Hai thanh niên được cho là không có giấy phép lái xe nhưng chạy xe trên 100 phân khối. Khi bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên cầm lái không chấp hành, có hành vi chạy lạng lách, đánh võng, ép xe CSGT.

Hoa hậu Thuỳ Tiên kêu gọi quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, có hợp pháp?

Hoa hậu Thùy Tiên đang trở thành tâm điểm chú ý sau bài đăng kêu gọi quyên góp từ thiện, ủng hộ các tỉnh miền Trung vào tối 27/9.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ về việc bão Noru đổ bộ, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Kèm theo đó, cô kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp cho quỹ từ thiện của bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam.

