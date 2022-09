Bão vừa qua, người dân miền Trung lại tất tả chạy lũ

Hiện các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra…

Một số hình ảnh ngập tại xã Tam Đàn:

Sáng nay (28-9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên-Huế -Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo từ chiều nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.