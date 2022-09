Chuyện ông Đinh Văn Nơi: “Tui lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước”

Tháng 6-2020, Đại tá Đinh Văn Nơi 44 tuổi, được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh An Giang. Chỉ chưa đầy hai tháng, ông đã trực tiếp chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án. Ông chỉ đạo công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử công an tỉnh. Chưa hết, ông lấy luôn số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của công an tỉnh để trực tiếp tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân.

Hiệu quả thấy rõ, chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh xóa sổ nhiều tên tội phạm, nhiều ổ nhóm cộm cán. Những kẻ nhờn mặt pháp luật giờ ra đầu thú vì biết không thoát lưới trời pháp luật. Riêng vụ buôn lậu của Mười Tường cầm đầu đến nay có gần 20 đối tượng ra đầu thú và trong vụ án triệt xóa đường dây thầu đề trên 2.000 tỉ đồng, hàng trăm đối tượng ra đầu thú.

Ông Nơi, là một thành công của cá nhân ông khi “nói được làm được”. Nhưng không chỉ thế, mà đó là thành công của ngành công an, khi có một người như vậy, được dư luận xã hội bày tỏ sự yêu quý, tin cậy qua những gì ông đã làm. Ông, cũng là minh chứng cho niềm tin của dân với chính quyền, về việc một người như vậy sẽ được ngành, được Đảng, chính quyền tin tưởng, bảo vệ.

Ngành công an và cách mạng cần có nhiều người tạo niềm tin như vậy!