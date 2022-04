Đại tá Đinh Văn Nơi: Không ai có thể gây áp lực khiến tôi chùn bước!

Sắp tới đây, không chỉ bản thân tôi công khai số điện thoại cá nhân mà tôi sẽ chỉ đạo toàn thể lực lượng công an tỉnh sẽ công khai số điện thoại ở từng ngành, từng cấp. Chúng tôi sẽ có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc này để làm sao qua đường dây nóng, chúng tôi phục vụ người dân tốt hơn. Và khi đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tốt hơn khi quần chúng nhân dân sát cánh cùng lực lượng công an.

Pháp luật phải nghiêm minh nhưng tình cảm với dân phải trọn vẹn!

Đại tá được biết đến là vị chỉ huy kiên quyết, quyết liệt trong tấn công, trấn áp tội phạm. Thế nhưng, thời gian qua đã có hàng trăm đối tượng truy nã được vận động ra đầu thú. Nghe qua, thấy có sự mâu thuẫn, Đại tá có thể lý giải rõ hơn về vấn đề này?

- Luật pháp là phải nghiêm minh nhưng tình cảm đối với dân phải trọn vẹn. Đây là một trong những tinh thần lực lượng Công an tỉnh An Giang làm rất quyết liệt đối với các loại tội phạm và các đối tượng đã nhìn nhận được ý nghĩa việc làm của chúng tôi nên thời gian qua, các đối tượng ra đầu thú rất nhiều.

Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ và hỗ trợ một gia đình gặp chuyện không may (Ảnh: Tiến Tầm).

Tỉnh An Giang còn nhiều đối tượng truy nã. Thời gian qua chính công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quyết liệt vào các loại tội phạm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã tác động trực tiếp đến các đối tượng này. Hơn nữa, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vì dân phục vụ bằng những nghĩa cử cao đẹp nên các đối tượng nhận ra tính nhân văn khi lực lượng công an làm nhiệm vụ. Do đó, họ đến cơ quan công an đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Chính điều này, thời gian qua Công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an đánh giá cao và khen thưởng về công tác vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú và truy bắt tội phạm; đối tượng nào không ra, bằng các biện pháp nghiệm vụ chúng tôi truy bắt cho bằng được để về quy án. Sau đó, anh cải tạo tốt, sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân và đối với lực lượng công an nên chúng tôi phải làm.