Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Chiều 28/9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) cùng 4 đồng phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trần Trí Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang nay giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác. Tuy nhiên, ông Mãnh lại gặp băng nhóm lừa đảo. Ông Mãnh là bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, nhưng là bị hại trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Trí Mãnh. Ảnh: E.X

Bốn bị cáo còn lại trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, gồm: Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh), Chu Đình Thiện Trí (nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang web của Công ty Gia Thịnh), Nguyễn Văn Có và Trần Kỳ Nam (nhân viên quản lý kho nhớt).