Sau lũ lụt, đừng quên vệ sinh nguồn nước, ăn chín uống sôi

Sau mưa lũ, nguồn nước rất dễ bị ô nhiễm - Ảnh: Internet

Rất dễ ngộ độc

TS Lâm Quốc Hùng - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - cho biết khi mưa, bão xảy ra, nhất là sau lũ lụt, sức khỏe và tính mạng người dân bị đe dọa do dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân chính do nguồn cung cấp thực phẩm tươi, sạch, an toàn thường khan hiếm; lương thực, thực phẩm gặp thời tiết mưa ẩm dễ bị ôi, thiu, mốc, hỏng, sinh độc tố. Đặc biệt, người dân khó bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh và tiêu dùng.

Mặt khác, trong nhiều ngày người dân phải chống chọi với bão, lụt, dẫn tới sức khỏe bị giảm sút. Các tác nhân truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết nhân cơ hội này phát triển gây nên các mầm bệnh tại cộng đồng.

Bác sĩ Hoàng Đình Thành - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM - cho biết ngộ độc do uống phải nguồn nước bẩn hay nhiễm bệnh từ vi sinh vật sau mùa mưa bão rất phổ biến.

Tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ mà có thể gây ra bệnh cấp tính, lâu dài hay dẫn đến tử vong. Ngoài việc xử lý nguồn nước, thận trọng trong việc ăn uống, người dân tránh tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất. Các ấu trùng có thể xâm nhập qua da, đi vào vòng tuần hoàn gây bệnh.