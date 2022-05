Thảo Nhi Lê 'nuốt mic' bằng tiếng Anh vẫn gặp đối thủ quá mạnh

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thảo Nhi Lê tranh biện tiếng Anh với Nguyễn Hoàng Yến.

Bên cạnh những thí sinh tự tin và tỏa sáng, cũng có nhiều thí sinh bật khóc vì áp lực trước thử thách khó.

Cuối teaser, HLV Mâu Thủy bày tỏ sự thất vọng với một thí sinh giành được vé Bạc nhưng không trân trọng, thường xuyên sử dụng điện thoại trong các buổi training.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thẳng thắn: "Chị cũng không hiểu lý do sao vì chị đứng ở đây, chị phải tốn công sức training cho em".