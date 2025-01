Độ mỏng gây 'choáng váng' của iPhone 17 Air

Đã có nhiều tin đồn về một phiên bản iPhone 17 mới với thiết kế siêu mỏng mà Apple có thể gọi là iPhone 17 Air. Đây sẽ là phiên bản thay thế cho iPhone 17 Plus cùng với iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max ra mắt tháng 9 tới. iPhone 17 Air có thể phá kỷ lục về độ mỏng của iPhone. Ảnh: Macrumors Siêu mỏng, nhưng chính xác là đến mức nào? iPhone 17 Air được cho là sẽ rất mỏng. Nhưng các thông tin rò rỉ đưa ra nhiều con số khác nhau về độ mỏng chính xác mà Apple có thể đạt được. Các báo cáo gần đây tập trung vào con số 6mm, tuy nhiên, nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo lại cho biết iPhone 17 Air có thể đạt độ mỏng 5.5mm. Trong khi ông Kuo cho rằng iPhone 17 Air có thể đạt độ mỏng 5.5mm, thì Mark Gurman từ Bloomberg từng cho rằng iPhone 17 Air sẽ mỏng hơn iPhone 16 Pro khoảng 2mm, nghĩa là ở mức 6.25mm. Nếu con số 5.5mm chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục của iPhone 6 (6.9mm) ra mắt năm 2014. So độ mỏng của iPhone 17 Air và iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Macrumors Độ mỏng 5.5mm sẽ mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 16 (7.8mm) và 33% so với các mẫu iPhone 16 Pro (8.25mm). Độ mỏng của iPhone 17 Air cũng không quá khác biệt với chiếc iPad Pro 12.9 inch ra mắt năm ngoái. Chiếc iPad Pro này vốn được xem là thiết bị mỏng nhất của Apple tính đến nay, có độ dày chỉ 5.1mm. Thiết kế mỏng để tăng mức độ hấp dẫn Apple kỳ vọng thiết kế siêu mỏng này sẽ hấp dẫn hơn so với các mẫu iPhone mini và iPhone Plus, vốn không đạt doanh số cao như các mẫu tiêu chuẩn và Pro. Táo khuyết đã ngừng sản xuất iPhone mini (5.4 inch) sau iPhone 13 mini, và iPhone 16 Plus dự kiến sẽ là phiên bản "Plus" cuối cùng. So độ mỏng của iPhone 17 Air và iPad Pro 13 inch. Ảnh: Macrumors Theo ông Kuo, iPhone 17 Air sẽ mỏng 5.5mm tại điểm mỏng nhất, nhưng vẫn có thể có cụm camera lồi. Apple dự kiến trang bị một camera đơn 48 megapixel ở mặt sau. Lý do là hạn chế không gian trong thiết kế mỏng như vậy của thiết bị. Giá bán và cấu hình Ban đầu, tin tức rò rỉ cho rằng iPhone 17 Air sẽ đắt hơn các mẫu Pro, nhưng điều đó có vẻ sẽ khó xảy ra. Đây sẽ là một mẫu iPhone ở tầm trung, với màn hình 6.6 inch. Máy được trang bị chip A19 (không nhanh bằng A19 Pro của các mẫu Pro). Ngoài ra, 17 Air sẽ dùng chip modem tùy chỉnh của Apple, hỗ trợ 5G nhưng không đạt tốc độ mmWave nhanh nhất. iPhone 17 Air dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2025, cùng với iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media):