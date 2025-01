21 lộ trình tránh kẹt xe khi ra vào TPHCM dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025

Dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025, ngành giao thông hướng dẫn 21 lộ trình để tránh kẹt xe khi ra, vào TPHCM với các tỉnh phía Bắc, miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ngày 18/1, Sở GTVT TPHCM thông tin về 21 lộ trình, trong đó 10 lộ trình lưu thông từ TPHCM đi các tỉnh và 11 lộ trình theo chiều ngược lại. Cao điểm Tết Ất Tỵ 2025, các cửa ngõ vào TPHCM luôn căng thẳng với tình trạng kẹt xe. Ảnh: TK 10 lộ trình rời TPHCM đi các tỉnh Đi các tỉnh phía Bắc: ➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP Biên Hòa) → quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía Bắc. Hoặc Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía Bắc. ➢ Lộ trình 2 (dành cho ôtô): Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1→ cầu Đồng Nai → ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 51 → đường cao tốc Long Thành – Phan Thiết → các tỉnh phía Bắc. Từ TPHCM đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: ➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741). ➢ Lộ trình 2: trục tuyến quốc lộ 13 – đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 1, TP Thủ Đức (đường Lê Khả Phiêu) → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20. Hoặc Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20. ➢ Lộ trình 3 (dành cho ôtô): Trục tuyến quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng → Đinh Bộ Lĩnh → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp → Mai Chí Thọ → đường dẫn cao tốc → đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20. Từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây: ➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Tây → Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → đường dẫn cao tốc → cao tốc TPHCM - Trung Lương → quốc lộ 1 → các tỉnh Miền Tây. ➢ Lộ trình 2: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → các tỉnh Miền Tây. ➢ Lộ trình 3: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → Nguyễn Văn Linh → quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (đường Văn Tiến Dũng) → các tỉnh Miền Tây. ➢ Lộ trình 4: đường Trường Chinh → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → quốc lộ 22, huyện Củ Chi (đường Phan Văn Khải) → tỉnh lộ 8 → tuyến N2 → các tỉnh Miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → Nguyễn Văn Bứa → ĐT 824 (tỉnh Long An) → tuyến N2 → các tỉnh Miền Tây. ➢ Lộ trình 5 (dành cho ô tô): quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → cao tốc Bến Lức – Long Thành → cao tốc TPHCM – Trung Lương. Quốc lộ 1 hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây luôn căng thẳng vào các dịp lễ, Tết. Ảnh: Nguyễn Huế. 11 lộ trình từ các tỉnh vào TPHCM Các tỉnh phía Bắc về TPHCM: ➢ Lộ trình 1: các tỉnh phía Bắc → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP Biên Hòa) → quốc lộ 51 → ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông mới. Hoặc các tỉnh phía Bắc → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → Bến xe Miền Đông mới. ➢ Lộ trình 2 (dành cho ôtô): các tỉnh phía Bắc → quốc lộ 1 → cao tốc Phan Thiết - Long Thành → quốc lộ 51 → ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông mới. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về TPHCM: ➢ Lộ trình 1: quốc lộ 14 (hoặc ĐT741) → quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông. ➢ Lộ trình 2: quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → đường Lê Khả Phiêu → quốc lộ 13 → Bến xe Miền Đông. Hoặc quốc lộ 1 (ngã 3 Dầu Giây) → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1 → Bến xe Miền Đông mới. ➢ Lộ trình 3 (dành cho ôtô): quốc lộ 20 → quốc lộ 1 → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 51 → ngã 3 Vũng Tàu → cầu Đồng Nai → quốc lộ 1→ Bến xe Miền Đông mới. ➢ Lộ trình 4 (dành cho ôtô): quốc lộ 1 (ngã 3 Dầu Giây) → cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → đường dẫn cao tốc → đường Mai Chí Thọ → cầu vượt Cát Lái → đường Võ Nguyên Giáp → cầu Sài Gòn → đường Điện Biên Phủ → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Bến xe Miền Đông. Các tỉnh miền Tây về TPHCM: ➢ Lộ trình 1: các tỉnh Miền Tây → đường cao tốc TPHCM - Trung Lương → đường dẫn cao tốc → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây. ➢ Lộ trình 2: quốc lộ 1 (Tỉnh Long An) → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây. ➢ Lộ trình 3: quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (đường Văn Tiến Dũng) → đường Nguyễn Văn Linh → Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → đường Kinh Dương Vương → Bến xe Miền Tây. ➢ Lộ trình 4: tuyến N2 → tỉnh Lộ 8 → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → đường Trường Chinh. Hoặc tuyến N2 → ĐT 824 (tỉnh Long An) → đường Nguyễn Văn Bứa → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → đường Trường Chinh. ➢ Lộ trình 5 (dành cho ô tô): cao tốc TPHCM - Trung Lương → cao tốc Bến Lức - Long Thành → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu).