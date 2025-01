Premier League ra tuyên bố chung về quyết định trừ điểm mới liên quan đến Everton. Premier League và Everton đã đưa ra tuyên bố chung về Quy tắc lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR). Nó liên quan đến đội chủ sân Goodison Park từ chiến dịch 2023 - 2024, khi họ bị trừ hai điểm. Premier League đã tuyên bố rằng họ sẽ không áp dụng hình phạt trừ điểm nào nữa đối với Everton. Everton đã tuân thủ Quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League (PSR) cho năm tài chính 2023 - 2024. Đây là lần đầu tiên đội chủ sân Goodison Park làm được điều này sau ba năm. Không có gì ngạc nhiên khi đó là động lực lớn cho Everton và những chủ sở hữu mới của CLB. Nhưng vấn đề tồn đọng tại Everton - đội đã bị trừ 2 điểm ở mùa giải trước - vẫn được nêu bật cách đây 12 tháng khi đội bóng vùng Merseyside bị phạt lần thứ hai. Vấn đề xoay quanh cách Everton tính lãi liên quan đến các khoản vay mà theo CLB, họ đã được sử dụng để xây dựng sân vận động mới, nơi họ sẽ chuyển đến vào mùa giải tới. Premier League tuyên bố vào thời điểm đó rằng vấn đề này cần được giải quyết nhanh chóng, nhưng nó cũng quá phức tạp để xem xét trong khung thời gian cần thiết khi Premier League đưa ra hình phạt thứ hai cho Everton vào mùa giải trước. Do đó, có khả năng Everton sẽ bị trừ 3 điểm nếu Premier League đưa ra cáo buộc chống lại CLB này, mặc dù Everton luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay đã được giải quyết khi Premier League xác nhận sẽ không theo đuổi việc xử phạt với Everton nữa. Premier League ra tuyên bố chung về quyết định trừ điểm mới liên quan đến Everton. ẢNH: GETTY Một tuyên bố chung do Everton và Premier League đưa ra nêu rõ: “Yếu tố nổi bật trong khiếu nại chống lại CLB bóng đá Everton vì vi phạm Quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League trong giai đoạn kết thúc mùa giải 2022 - 2023 đã bị hủy bỏ, nghĩa là CLB sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hành động nào nữa. Sau khi xem xét chi tiết các thông tin và tài liệu bổ sung do Everton cung cấp, Ban quản lý Premier League đã kết luận rằng việc tiếp tục theo đuổi phần thứ hai trong khiếu nại của họ là không phù hợp hoặc không tương xứng. CLB (Everton) và giải đấu (Premier League) đồng ý rằng điều này sẽ chấm dứt mọi thủ tục giữa giải đấu và CLB liên quan đến hành vi vi phạm PSR của CLB trong các năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6-2022 và ngày 30-6-2023".