iPhone SE 4 sắp ra mắt có thiết kế khác biệt với bản tiền nhiệm

Apple đang lên kế hoạch ra mắt chiếc iPhone SE 4 trong năm nay. Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu iPhone giá rẻ 2025 có thiết kế hoàn toàn mới so với bản tiền nhiệm. Chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson vừa chia sẻ một số hình ảnh mô hình của iPhone SE 4, giúp người dùng có cái nhìn ban đầu về thiết kế của mẫu iPhone giá rẻ này. Bản mô hình iPhone SE 4. Ảnh: Sonny Dickson Các mô hình giả được biết đến là những bản mô phỏng không hoạt động của thiết bị mới, được các nhà sản xuất phụ kiện tạo ra dựa trên thông tin rò rỉ từ các nhà máy đối tác của Apple. Việc trở thành nhà cung cấp ốp lưng đầu tiên cho một thiết bị mới sẽ mang về lợi nhuận lớn. Trong nhiều năm qua, các mô hình giả bị rò rỉ thường khá chính xác so với bản chính thức khi ra mắt. Thiết kế giống iPhone 14 Theo các tin đồn, ‌iPhone SE‌ mới sẽ có thiết kế giống iPhone 14. Điều này dường như đúng dựa trên những hình ảnh được tiết lộ. Máy có khung viền nhôm, mặt lưng kính, camera đơn phía sau, tương tự phong cách của iPhone 14. Trước đây, có thông tin cho rằng ‌iPhone SE‌ 4 có thể được trang bị nút Action hoặc nút Camera Control (đã xuất hiện trên các mẫu iPhone 16), nhưng không có chi tiết nào về hai tính năng này trên các mô hình giả vừa lộ diện. Không có nút Action hoặc nút Camera Control xuất hiện trên bản mô hình iPhone SE 4. Ảnh: Sonny Dickson Điều này không loại trừ hoàn toàn khả năng, nhưng làm giảm đáng kể tính khả thi vì các nhà sản xuất ốp lưng sẽ cần phải tính đến những chi tiết này nếu chúng thực sự xuất hiện. Có thể mang tên iPhone 16E Mặc dù được gọi phổ biến là ‌iPhone SE‌ 4, nhưng gần đây có tin đồn rằng Apple có thể đặt tên nó là iPhone 16E. Ngoài những chi tiết thấy được từ mô hình giả, ‌iPhone SE‌ 4 dự kiến sẽ được trang bị chip A17 Pro mạnh mẽ, hỗ trợ Apple Intelligence; chip modem do Apple tự thiết kế; RAM 8GB. Mặc dù chỉ có một camera duy nhất, nhưng nó là camera góc rộng 48 megapixel giống như trên ‌iPhone 16‌ hiện tại. Thời gian ra mắt và giá bán Apple dự kiến sẽ ra mắt ‌iPhone SE‌ mới vào tháng 3 hoặc tháng 4. Đây sẽ tiếp tục là chiếc iPhone có giá thấp nhất của Apple. Ngay cả khi nhiều khả năng Táo khuyết sẽ tăng giá một chút so với bản tiền nhiệm, nhưng giá sẽ không vượt quá 500 USD. Thiết kế và cấu hình hấp dẫn của ‌iPhone SE‌ 4 hứa hẹn sẽ làm hài lòng người dùng yêu thích một thiết bị mạnh mẽ với mức giá phải chăng. Xem video concept iPhone SE 4 (Nguồn: Technizo Concept):