Taeyang (BIGBANG) trở lại solo sau gần 6 năm vắng bóng?

YG Entertainment bị đánh giá là đang trong tình hình kinh doanh không mấy khả quan. So với các công ty giải trí trong Big 4 Hàn Quốc, doanh thu của họ chỉ hơn JYP Entertainment nhưng lợi nhuận thì lại kém xa. Trong quý III/2022, tập đoàn ghi nhận doanh số tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 114,6 tỷ won. Lợi nhuận giảm 10% so với năm 2021, chỉ đạt 15,5 tỷ won.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm được cho là vì YG Entertainment đang không có nhiều nghệ sĩ có thể thúc đẩy doanh số. Họ dựa quá nhiều vào BLACKPINK khi nhóm chiếm đến 92% tổng doanh số album toàn công ty. Trong khi đó nhóm nam mới TREASURE thì tăng trưởng chậm hơn dự kiến và tương lai cũng bấp bênh khi mất đi hai thành viên chủ lực Bang Yedam và Mashiho.