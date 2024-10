Siêu bão Milton áp sát bang Florida, Mỹ báo động đỏ

Các quan chức Mỹ cảnh báo siêu bão Milton có thể đe dọa đến tính mạng người dân khi mạnh lên cấp 5 (cao nhất trong thang phân chia cấp độ bão) trong thời gian ngắn và đang chuẩn bị tấn công bang Florida. Theo hãng tin BBC, dù đã hạ xuống cấp 4, nhưng siêu bão Milton vẫn đang mang theo những cơn gió giật dữ dội, lên tới 250 km/h khi di chuyển qua rìa phía bắc của bán đảo Yucatan của Mexico hướng tới Florida. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) dự báo Milton "có khả năng gây thảm họa" dọc theo các khu vực ven biển. Vị trí siêu bão Milton tính tới chiều 8/10. Đồ họa: BBC Siêu bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào thành phố đông dân Tampa Bay của Florida với sức mạnh tối đa vào ngày mai (9/10). Các cư dân đã được thông báo chuẩn bị cho nỗ lực sơ tán lớn nhất của bang trong nhiều năm. Thống đốc Ron DeSantis khuyến cáo thời gian để mọi người đi sơ tán đang rút ngắn. Cảnh báo về siêu bão Milton được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi siêu bão Helene, cơn bão gây chết chóc nhất kể từ thảm họa Katrina năm 2005, càn quét các khu vực đông nam Mỹ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 225 người. Hàng trăm nạn nhân khác vẫn đang mất tích. Ít nhất 14 trường hợp thiệt mạng vì thiên tai đó là ở Florida. Hiện tại, 51/67 quận của bang đang trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp khi siêu bão Milton áp sát. Theo NHC, mưa như trút nước và lũ quét có thể xảy ra ở một số khu vực của Florida trước khi Milton dự kiến đổ bộ vào bang này vào tối 9/10 hoặc sáng 10/10. Một số nơi có thể hứng lượng mưa cao cục bộ là 38cm, trong khi các khu vực ven biển nhiều khả năng sẽ chứng kiến ​​nước dâng cao do mưa bão từ 3 - 4,5m. Các quận bắt đầu phát lệnh sơ tán hôm 7/10 và sẽ tạm dừng thu phí trên các tuyến đường ở phía tây cũng như trung tâm Florida. Tại các trạm xăng ở phía nam của bang đã bắt đầu hình thành các hàng dài người chờ mua nhiên liệu. Đài CBS trích dẫn một số nguồn tin nói, các trạm xăng đã hết nhiên liệu để bán do nhu cầu tăng đột biến. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ bang California được cử tới trợ giúp bang Florida ứng phó siêu bão. Ảnh: CNN Thống đốc DeSantis cũng xác nhận, tình trạng tắc nghẽn giao thông ở một số khu vực ở Florida đã tăng tới 90% so với mức trung bình. Trường học ở một số quận sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 8/10 cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (Fema) thông báo đang phối hợp hành động với chính quyền bang và đã báo cáo với Tổng thống Joe Biden hôm 6/10 về cách thức tổ chức các nguồn lực cứu hộ, cứu nạn trước thiên tai. Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng cho biết đã cử hơn 140 lính cứu hỏa cùng các đội cứu hộ tới Florida hỗ trợ bang này ứng phó với siêu bão Milton.