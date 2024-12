Nga tấn công thủ đô Kiev trả đũa Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev đã bị tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao. Hậu quả ghi nhận từ một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev (Ảnh: Guardian). Hãng thông tấn RT dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này ngày 20/12 đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất tấn công lãnh thổ Nga trước đó. Phóng viên AFP có mặt ở hiện trường tường thuật đã nhìn thấy các cột khói bốc cao ở nhiều nơi trong thành phố sau một loạt tiếng nổ lớn. "Theo thông tin ban đầu, một người đã thiệt mạng", chỉ huy cơ quan quân sự thành phố Kiev, ông Sergiy Popko viết trên Telegram. Ông Popko nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng 8 tên lửa Kinzhal và Iskander trong vụ tấn công diễn ra vào khoảng 7h00. Thị trưởng thủ đô Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công cũng đã khiến 2 người phải nhập viện. Nhiều mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực, gây cháy ô tô và các tòa nhà. "Các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động khắp nơi", ông Klitschko thông báo trên Telegram. Các vụ nổ xảy ra ngay sau khi lực lượng không quân Ukraine cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ phía Bắc sắp xảy ra. Trong thông báo của mình, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng Ukraine ngày 18/12 đã sử dụng vũ khí do phương Tây chế tạo, gồm 6 tên lửa ATACMS và 4 tên lửa Storm Shadow để tấn công nhà máy hóa chất Kamensky ở vùng Rostov, miền Nam nước Nga. Quân đội Nga nói rằng vụ tấn công đầu giờ sáng ngày hôm nay nhằm mục tiêu phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự và dịch vụ an ninh, nhằm đáp trả hành động nêu trên của Ukraine. Một trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine cùng các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cũng đã bị tập kích. "Để trả đũa cho các hành động của Kiev được phương Tây hậu thuẫn, một đợt tấn công kết hợp giữa các vũ khí chính xác tầm xa đã được thực hiện", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.