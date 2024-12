Kỳ nghỉ chính trị của ông Trump sẽ kéo dài đến khi nào?

Ông Trump đang trải qua khoảng thời gian tuyệt vời mà truyền thông gọi là "kỳ nghỉ chính trị" của Tổng thống đắc cử, trước khi chính thức trở lại nhiệm sở vào tháng 1/2025. "Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mọi người đều chống lại tôi. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác. Ai cũng muốn làm bạn với tôi", ông Trump phát biểu trước báo giới ngày 16/12. Đây là lần đầu tiên ông tổ chức họp báo kể từ khi thắng cử vào tháng 11. Ông Trump đang nắm giữ cơ hội mà chỉ có duy nhất một Tổng thống Mỹ trong lịch sử - ông Grover Cleveland - từng biết tới: bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng từ con số "0". Giành chiến thắng trong nhiệm kỳ không liên tiếp, ông Trump có thể học hỏi nhiều từ quá khứ và bắt đầu lại với một đội ngũ hoàn toàn mới. Những sai lầm tại nhiệm đầu tiên khó có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của Tổng thống đắc cử trong tương lai gần, bởi trong khoảng thời gian 4 năm ông Trump tạm rời xa chính trường, sự chú ý của dư luận đã chuyển hướng sang mục tiêu mới - chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Trump. Ảnh: Getty Cho đến nay, các tuyên bố chính trị hay lựa chọn nội các mới đang cho thấy sự tương phản giữa ông Trump và người tiền nhiệm Biden. Cú bắt tay giữa ông Trump và tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk được cho là đã mang về cho Tổng thống đắc nguồn ủng hộ tài chính khổng lồ từ những doanh nghiệp hàng đầu trong giới công nghệ. Những cái tên khác trong danh sách đề cử của ông Trump như người dẫn chương trình Pete Hegseth cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho vị trí Ngoại trưởng, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp,... đều là những nhân vật "trung thành" với ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng. Trong mỗi thông báo đề cử, ông Trump đều nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với chủ thuyết “Nước Mỹ là trên hết" của chính mình. Các đề cử nhân sự của ông Trump có nhiều khả năng sẽ được thông qua, do cả đảng Cộng hòa đã giành đa số ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong nhiệm kỳ tới. Ông Trump cũng vừa giành được chiến thắng pháp lý đầu tiên sau khi ABC News đồng ý trả 15 triệu USD để khép lại tranh chấp xung quanh cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Mỹ đắc cử cáo buộc người dẫn chương trình George Stephanopoulos tội phỉ báng. Các vụ kiện khác của ông Trump, bao gồm âm mưu lật kèo bầu cử, dẫn đến bạo loạn Đồi Capitol ở Washington, giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở ở Florida, làm giả hồ sơ kinh doanh để làm lợi cho chiến dịch tranh cử năm 2016 ở New York và cáo buộc can thiệp bầu cử ở bang Georgia, đều có khả năng biến mất sau khi ông trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ có quyền tự ân xá cho chính mình và ngay cả khi ông không làm thế, pháp luật nước này cũng không cho phép một truy tố một Tổng thống đương nhiệm. Chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ chưa nhậm chức mang lại ảnh hưởng lớn như vậy đến bàn cờ chính trị thế giới. Sự trở lại của ông Trump đang khiến cộng đồng quốc tế tăng tốc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho các điểm nóng xung đột trên thế giới. Tuyên bố áp thuế Mexico, Canada và Trung Quốc đã dẫn đến cuộc gặp riêng giữa ông Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại dinh thự riêng ở Florida ngay sau đó, nhằm thuyết phục chủ nhân mới của Nhà Trắng thay đổi ý định. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chào đón ông Trump với đầy đủ nghi lễ đón tiếp tổng thống khi ông và phu nhân Melania tới dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris vào đầu tháng này. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy người dân Mỹ đang ngóng chờ sự trở lại của ông Trump sẽ giải quyết được những vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ như tình trạng nhập cư bất hợp pháp và giá cả sinh hoạt tăng vọt. Một cuộc thăm dò của CNN/SSRS công bố tuần trước cho thấy 54% số người được hỏi mong đợi ông Trump sẽ làm tốt trong lần trở lại Nhà Trắng, trong khi 55% đồng ý với cách ông Trump xử lý quá trình chuyển giao quyền lực cho đến nay. Dù chưa chính thức trở lại nhiệm sở nhưng có vẻ như ông Trump đã bắt tay vào việc xử lý những vấn đề này. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gửi một thông điệp tới Đồi Capitol vào ngày 18/12, tìm kiếm một cuộc đối đầu quyết liệt với đảng Dân chủ nhằm xiết chặt chi tiêu. “Đây sẽ là giai đoạn cải cách và đổi mới thú vị và thành công nhất trong toàn bộ lịch sử Mỹ, có thể là trong lịch sử toàn cầu. Tôi gọi đó là Thời đại hoàng kim của Mỹ. Thời đại ấy đã bắt đầu”, ông nói. Dưới ống kính truyền thông, ông Trump chưa bao giờ trông thoải mái và vui vẻ như vậy trong suốt năm vận động tranh cử đầy căng thẳng. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng kỳ nghỉ chính trị này sẽ sớm chấm dứt sau khi ông trở lại Phòng Bầu dục, bởi việc giải quyết những điểm nóng chính trị - xã hội còn tồn đọng từ thời kỳ ông Joe Biden nắm quyền khó có thể khiến bất kỳ người kế nhiệm nào mỉm cười.