Máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ bị “bắn nhầm” ở Biển Đỏ

Quân đội Mỹ thông báo, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân nước này đã bị bắn hạ trên Biển Đỏ vào rạng sáng 22-12 (theo giờ Việt Nam) trong “một vụ rõ ràng là bắn nhầm”. May mắn, cả 2 phi công đều sống sót, nhưng “đánh giá ban đầu cho thấy một người bị thương nhẹ”. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận: “Sự cố này không phải do hỏa lực của đối phương và cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành”. Máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet. Ảnh: Reuters Theo CENTCOM, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Gettysburg “đã bắn nhầm và bắn trúng máy bay chiến đấu F/A-18”, do các phi công của Hải quân Mỹ điều khiển từ tàu sân bay USS Harry S. Truman. Sai lầm có nguy cơ gây thảm họa này cho thấy rõ những nguy hiểm trong sứ mệnh mà Mỹ tham gia hơn một năm qua, trong bối cảnh các tay súng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, được cho là có liên quan đến Israel. Báo cáo của CENTCOM được đưa ra vài giờ sau khi liên quân Mỹ và Anh ném bom vào khu vực phía Nam và phía Đông thủ đô Sanaa của Yemen, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi làm 16 người bị thương ở Tel Aviv (Israel). TTXVN * Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.