'Sao' làm đẹp: 'Em gái quốc dân' Kpop IU tiết lộ bí quyết sở hữu làn da cực phẩm

Trong một chuyến lưu diễn tại Singapore, IU đã bật camera và nói chuyện vớingười hâm mộcủa mình tại khách sạn.Khi quay cảnh đang rửa mặt, cô giải thích:"Tại buổi hòa nhạc, tôi đã hứa với người hâm mộ rằng sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hàng ngày của mình".



Theo đó, IU đã cho fans thấy cô làm sạch mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt, sau đó cô tiến lại sát camera để mọi người nhìn được cận cảnh khuôn mặt. Bằng cách này, các fan ruột của IU đã phải thừa nhận, dù không trang điểm, IU vẫn xinh đẹp tuyệt trần.

