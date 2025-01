4 đời xe KIA Sorento cũ cần tránh mua do gặp nhiều lỗi

KIA Sorento đã trở thành mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường SUV kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2002, có đời xe được đánh giá cao nhưng cũng có những đời xe mà người mua cần tránh. Dưới đây sẽ là 4 đời xe KIA Sorento đã qua sử dụng mà khách hàng cần tránh khi có ý định tìm mua xe cũ. KIA Sorento 2006 Đời xe KIA Sorento 2006 gặp phải vấn đề nghiêm trọng với động cơ. Theo báo cáo của Carcomplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng tại Mỹ), nhiều chủ xe đã ghi nhận các vấn đề liên quan đến động cơ. Nguyên nhân do cặn dầu tích tụ trong động cơ, dẫn đến tình trạng bôi trơn kém và các bộ phận bên trong bị mòn sớm. Điều này dẫn đến hỏng động cơ mà không có cảnh báo trước cho chủ xe. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này đến từ lỗi sản xuất khiến các mảnh vụn kim loại còn sót lại trong khu vực trục khuỷu. Các mảnh vụn kim loại này cản trở dòng chảy của dầu, khiến các bộ phận quan trọng của động cơ bị mòn nhanh hơn dự kiến. Ngay cả khi bảo dưỡng thường xuyên, nhiều chủ xe vẫn phải đối mặt với chi phí sửa chữa tốn kém. Các vấn đề về điện cũng xảy ra trên đời xe 2006. Các khiếu nại phổ biến bao gồm khóa cửa bị trục trặc, vấn đề với hệ thống đánh lửa và đèn nội thất bị hỏng. Ngoài ra, Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cũng đã phải tiến hành điều tra vấn đề về lỗi kiểm soát bướm ga khiến xe có thể tăng tốc ngoài ý muốn. Cùng với sự cố ở động cơ, những vấn đề này đã làm trầm trọng thêm danh tiếng không đáng tin cậy của mẫu xe này, khiến KIA Sorento 2006 trở thành một đời xe đáng bỏ qua. KIA Sorento 2011 KIA Sorento 2011 đã có màn nâng cấp đáng kể khi thay đổi từ dạng xát-xi rời (body on frame) sang thiết kế thân xe liền khối (unibody), giúp gia tăng sự thoải mái khi lái và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn. Tuy nhiên, Carcomplaints cho biết đây lại là đời xe nhận được nhiều khiếu nại nhất từ chủ xe, lên tới hơn 2.000 báo cáo, chủ yếu là những rắc rối lớn về động cơ. Đời xe này cũng đã chuyển sang sử dụng động cơ mới Theta II 2.4L nhưng các vấn đề về động cơ vẫn chưa dừng lại do lỗi sản xuất khiến các mảnh vụn kim loại làm hạn chế dòng chảy của dầu, dẫn đến các bộ phận của động cơ bị quá nhiệt và kẹt. Những vấn đề về động cơ này thường đòi hỏi phải thay thế toàn bộ động cơ, với chi phí lên tới 5.000 USD. Ngoài ra, KIA còn phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng và triệu hồi với động cơ Theta II, không chỉ ảnh hưởng đến Sorento mà còn đến một số mẫu xe khác trong dòng sản phẩm của hãng. Còn theo công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB), KIA Sorento 2011 còn gặp thêm một số vấn đề trục trặc khác với hệ thống dây điện, cảm biến, đèn chiếu sáng, hộp số và phanh. Nhìn chung, 8 lần triệu hồi và 10 điều tra của NHTSA cùng các vấn đề nghiêm trọng về động cơ của KIA Sorento 2011 đã làm lu mờ thiết kế mới của xe, khiến đời xe này trở thành một giao dịch mua bán có rủi ro cao. KIA Sorento 2013 Năm 2013, KIA Sorento nhận được bản nâng cấp giữa chu kỳ nhưng đời xe này vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề về động cơ Theta II giống như mẫu xe năm 2011. Động cơ này nổi tiếng là hao quá nhiều dầu, dẫn đến mức dầu thấp và hư hỏng động cơ nếu không được theo dõi cẩn thận. Một số chủ xe báo cáo với Carcomplaints rằng ngay cả sau khi tuân thủ lịch bảo dưỡng được khuyến nghị, hiện tượng hao hụt dầu động cơ vẫn xảy ra khiến động cơ của xe bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài động cơ, KIA Sorento 2013 cũng gặp phải vấn đề về hộp số. Không ít chủ xe cho biết tình trạng chuyển số bị giật, vào số chậm và trong một số trường hợp, hộp số bị hỏng hoàn toàn. Những vấn đề này khiến việc lái xe trở nên khó chịu và kém an toàn, đặc biệt khi chạy ở tốc độ cao. Hệ thống điện cũng không khá hơn là mấy. Những phàn nàn phổ biến của người dùng bao gồm hệ thống điều hòa trục trặc, hệ thống thông tin giải trí bị lỗi và ắc quy bị hao điện liên tục. Cùng với vấn đề dai dẳng về động cơ, hộp số và hệ thống điện, tổ chức J.D. Power chỉ dành cho KIA Sorento với số điểm về chất lượng và độ tin cậy ở mức trung bình 75/100. Điều đó khiến KIA Sorento 2013 được xếp vào danh sách những mẫu xe cũ không nên mua. Kia Sorento 2016 Bước sang thế hệ thứ 3, KIA Sorento 2016 cho thấy sự thay đổi về thiết kế và công nghệ được cập nhật. Tuy nhiên, các vấn đề về độ tin cậy vẫn chưa được cải thiện. Động cơ "ăn" dầu dầu quá mức tiếp tục là một chủ đề thường gặp ở trên dòng xe Sorento. Nhiều tài xế cho biết họ thường xuyên phải đổ thêm dầu động cơ, ngay cả giữa các khoảng thời gian bảo dưỡng định kỳ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, điều này dẫn đến hỏng động cơ, đòi hỏi phải sửa chữa hoặc thay thế tốn kém. Ngoài vấn đề về động cơ, KIA Sorento 2016 còn gặp vấn đề với hệ thống treo. Chủ xe phàn nàn về tiếng kêu lạch cạch, lốp mòn không đều và khả năng xử lý kém, đặc biệt là ở tốc độ cao. Những vấn đề này thường do thanh chống hoặc tay đòn bị lỗi, cần phải thay thế để khôi phục hiệu suất của xe. Các vấn đề về điện cũng là một mối quan tâm. Người lái xe lưu ý sự cố trong các tính năng an toàn tiên tiến của xe, chẳng hạn như cảnh báo chệch làn đường và camera lùi. Những trục trặc này làm giảm sức hấp dẫn của Sorento như một chiếc xe SUV hiện đại, am hiểu công nghệ. Vì thế, các chuyên gia đánh giá KIA Sorento 2016 là đời xe cần tránh khi mua xe cũ. Tại sao những đời xe này lại gặp nhiều vấn đề? Vấn đề gặp phải trên những đời xe Kia Sorento này thường quy về hai yếu tố chính: lỗi động cơ và kiểm soát chất lượng. Đặc biệt, động cơ Theta II vốn được thiết kế để đạt hiệu quả cao hơn nhưng động cơ này lại gặp phải những lỗi làm giảm độ tin cậy của xe. Các mảnh vụn kim loại ngăn cản quá trình bôi trơn của dầu động cơ và quy trình sản xuất kém là những vấn đề thường gặp. Ngoài động cơ, những đời xe kể trên của KIA Sorento cũng gặp phải tình trạng hệ thống điện kém chất lượng. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu KIA trong giai đoạn này có thể đã ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát chất lượng của họ, dẫn đến sự gia tăng các lỗi linh kiện và các đợt triệu hồi. Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!