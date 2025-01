Samsung: Lợi nhuận quý 4 thấp hơn kỳ vọng do vấn đề chip AI

Ngày 8/1, Samsung Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý 4 của hãng này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã không đạt kỳ vọng của thị trường do hiệu suất kém trong mảng chip nhớ cao cấp dành cho bộ gia tốc trí tuệ nhân tạo (AI). Trụ sở tập đoàn điện tử Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN Trong quý 4/2024, Samsung - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, dự kiến ​​lợi nhuận hoạt động chỉ đạt mức 6,5 nghìn tỷ won (4,46 tỷ USD), tăng so với mức 2,82 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên mức lợi nhuận hoạt động này thấp hơn 15,7% so với ước tính trung bình của thị trường dựa trên khảo sát của Yonhap Infomax - công ty dữ liệu tài chính của hãng thông tấn Yonhap. So với quý liền kề trước đó, lợi nhuận hoạt động của công ty giảm 29,19% so với mức 9,18 nghìn tỷ won của quý 3/2024. Trong quý 4 năm 2024, doanh thu của Samsung tăng 10,7% từ mức 67.780 tỷ won của cùng kỳ năm trước lên 75.000 tỷ won. Trong cả năm 2024, lợi nhuận hoạt động của công ty tăng gần gấp 5 lần lên 32.730 tỷ won từ mức 6.570 tỷ won của năm trước. Trong khi đó, doanh thu tăng 15,9% lên 300.080 tỷ won từ mức 258.940 tỷ won. Kết quả doanh thu và lợi nhuận chính thức của Samsung dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tháng 1 này. Công ty này cho biết kết quả kinh doanh quý 4 bị ảnh hưởng do sự sụt giảm doanh số ở bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung - phụ trách mảng kinh doanh bộ nhớ và đúc chip. Ngoài ra, nhu cầu thấp đối với máy tính cá nhân, điện thoại di động và đồ gia dụng cũng góp phần tác động tiêu cực đến hiệu suất chung của gã khổng lồ chip này mặc dù doanh số bán các sản phẩm dung lượng cao cho máy chủ tăng mạnh. Lợi nhuận hoạt động của Samsung thấp hơn dự kiến đã phản ánh thực tế rằng hãng này đang chậm trễ trong cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) mảng điện toán AI cho tập đoàn Nvidi. Các nhà đầu tư đang theo dõi xem liệu Samsung có thể bắt kịp đối thủ đồng hương SK hynix trên thị trường HBM hay không. Trong tháng 10/2024, công ty Hàn Quốc này đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về kết quả hoạt động đáng thất vọng trong quý 3/2024 và cho biết công ty đang đạt được tiến bộ trong việc cung cấp chip AI cho Nvidia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết Samsung đã không đưa ra bất kỳ cập nhật nào kể từ đó, và chính việc chậm trễ trong việc cung cấp chip cao cấp cho Nvidia tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận. Vào tháng 11/2024, Samsung đã thay thế một số giám đốc điều hành hàng đầu trong bộ phận chip, đồng thời bổ nhiệm người đứng đầu bộ phận chip làm đồng CEO và trao cho ông quyền kiểm soát trực tiếp đối với mảng kinh doanh chip nhớ đang gặp khó khăn. Ngược lại, đối thủ của Samsung, SK Hynix, một nhà cung cấp lớn mảng chip nhớ AI tiên tiến cho Nvidia, dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong quý 4 năm 2024.