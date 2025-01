Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 9/1. Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PTB Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), FED dự kiến sẽ thực hiện thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025, qua đó, lãi suất cho vay mua nhà 30 năm tại Mỹ sẽ hạ nhiệt, góp phần phục hồi thị trường nhà ở, giúp sản lượng tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, MBS kỳ vọng các chính sách thuế của nhiệm kỳ tổng thống mới về trung và dài hạn sẽ giúp các sản phẩm gỗ của Việt Nam giành thêm thị phần từ xu hướng chuyển dịch của người tiêu dùng tại Mỹ. Với việc nền kinh tế tại hai thị trường xuất khẩu gỗ của Việt Nam là Trung Quốc và EU được dự báo sẽ còn đối mặt nhiều thách thức trong năm 2025, MBS đánh giá sức mua của người dân tại hai thị trường này sẽ suy giảm qua đó khiến nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng không thiết yếu, trong đó, bao gồm đồ nội thất gỗ tại hai thị trường trên sẽ ảm đạm hơn năm 2024. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/1 (Ảnh minh họa: KT) Với kỳ vọng giá cước vận chuyển sẽ hạ nhiệt nhờ suy giảm căng thẳng chính trị tại Biển Đỏ, kết hợp với việc hoạt động thương mại tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chậm lại khi Mỹ áp dụng chính sách thuế mới. Tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp do doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức FOB, nhưng việc giá cước cao đã khiến các doanh nghiệp phải giảm giá bán để hỗ trợ khách hàng. MBS đánh giá việc giá cước vận tải hạ nhiệt sẽ giúp giảm bớt áp lực lên giá bán và cải thiện doanh thu. MBS ưa thích PTB dựa trên các luận điểm: Với thị trường xuất khẩu các sản phẩm gỗ và đá lớn nhất là Mỹ, MBS kỳ vọng việc thị trường nhà ở Mỹ phục hồi sẽ có tác động tích cực lên sản lượng tiêu thụ gỗ và đá ốp lát của doanh nghiệp trong năm 2025, khi tỷ trọng doanh thu xuất khẩu gỗ và đá chiếm lần lượt 90,7% và 46,7% tổng doanh thu mảng kinh doanh gỗ và kinh doanh đá, qua đó thúc đẩy doanh thu phục hồi mạnh mẽ. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), giá mục tiêu 70.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Bách Hóa Xanh bước vào chu kỳ tăng trưởng: Doanh thu của Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý III/2024 với doanh thu/cửa hàng là 2,1 tỷ đồng/tháng, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau giai đoạn tái cơ cấu, Bách Hóa Xanh đã bắt đầu ghi nhận có lãi từ quý II và đã đạt mức lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng trong quý III. DSC đánh giá Bách Hóa Xanh sẽ là động lực tăng trưởng chính cho MWG trong trung và dài hạn khi chuỗi tiếp tục dự kiến mở mới 100 - 200 cửa hàng trong năm 2025 cũng như bắt đầu tiến hành mở rộng thị phần ra khu vực miền Trung. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/1 (Ảnh minh họa: KT) Hoàn thành cơ cấu mảng ICT – đánh chiếm thị phần từ đối thủ: Lũy kế 9 tháng của năm 2024, doanh thu từ mảng ICT (bao gồm Thế giới Di động và Điện Máy Xanh) của MWG ghi nhận ở mức 66.700 tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ). Đây là kết quả khả quan, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ cùng ngành khác như FPT Shop. MWG đã thành công trong việc gia tăng thị phần ở mảng điện thoại di động, trong đó thị phần iPhone của hãng tăng từ 50% lên 55% trong quý III. Với triển vọng tích cực nhờ chu kỳ đổi mới thiết bị ICT, cùng với chiến lược tăng cường cạnh tranh thông qua việc đẩy mạnh hậu mãi, MWG đang tạo ra lợi thế riêng để thu hút khách hàng và kích thích tiêu dùng.