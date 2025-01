Tỷ giá USD hôm nay (9-1): Đồng USD tiếp đà tăng, chốt phiên ở mốc 109

Tỷ giá USD hôm nay (9-1): Rạng sáng 9-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.330 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,46%, hiện ở mức 109,00. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng trong phiên thứ hai liên tiếp vào phiên giao dịch vừa qua, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đà tăng gần đây, sau báo cáo cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sử dụng các biện pháp thúc đẩy việc áp dụng chương trình thuế quan mới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,73%, mức cao nhất kể từ ngày 25-4, sau khi CNN đưa tin ông Trump đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế quốc gia để tạo cơ sở pháp lý cho một loạt các mức thuế quan chung đối với các nước khác. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng các chính sách của ông Trump như bãi bỏ quy định và giảm thuế sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng có lo ngại rằng động thái này có thể khiến lạm phát tăng tốc trở lại. Dữ liệu trước đó là bản Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy mức tăng trưởng bảng lương tư nhân của Mỹ đã chậm lại đáng kể vào tháng 12, từ mức 146.000 của tháng trước xuống còn 122.000. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo mức tăng là 140.000. Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng là 201.000 và thấp hơn mức ước tính 218.000 của các nhà kinh tế qua cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số DXY chốt phiên giao dịch vừa qua ở mức 109,00, sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm là 109,54 vào tuần trước, trong khi đồng EUR giảm 0,2% xuống còn 1,0318 USD. Thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm chỉ 39 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 6. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ngày 8-1 rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm vào năm 2025 và cho phép Ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục giảm lãi suất. Đồng bạc xanh giữ được mức tăng sau biên bản cuộc họp ngày 17 và 18-12 của Fed, cho thấy các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng lạm phát có khả năng tiếp tục chậm lại trong năm nay nhưng cũng hé lộ rủi ro gia tăng về áp lực giá cả cùng những tác động từ các chính sách của ông Trump. Ở một diễn biến ngược lại, đồng bảng Anh giảm 0,87%, xuống mức 1,2364 USD sau khi giảm xuống còn 1,2321 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 22-4 và là mức thấp thứ hai trong năm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 16 năm. So với đồng yên Nhật, đồng bạc xanh tăng 0,25%, đạt mức 158,41 và tiến gần hơn đến mức 160, mức quan trọng có khả năng sẽ buộc các nhà chức trách Nhật Bản phải can thiệp để hỗ trợ đồng tiền nước này. Một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản đã suy giảm vào tháng 12, làm dấy lên nghi ngờ về quan điểm của Ngân hàng Nhật Bản rằng chi tiêu hộ gia đình vững chắc sẽ củng cố nền kinh tế cũng như những lý giải xung quanh việc tăng lãi suất thêm nữa. Tỷ giá USD hôm nay, 9-1: Đồng USD tiếp đà tăng, chốt phiên ở mốc 109. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.330 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.156 đồng

25.546 đồng

Vietinbank

25.175 đồng

25.546 đồng

BIDV

25.186 đồng

25.546 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.917 đồng – 26.434 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.582 đồng

26.985 đồng

Vietinbank

25.807 đồng

27.007 đồng

BIDV

25.835 đồng

27.088 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,02 đồng

164,02 đồng

Vietinbank

156,82 đồng

164,57 đồng

BIDV

156,09 đồng

164,58 đồng

MINH ANH