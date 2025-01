Bỏ việc gắn bó 18 năm về bán bún cá, người phụ nữ ở Hà Nội thay đổi cuộc đời

Sau nhiều năm suy nghĩ về chuyện bỏ việc ổn định, cuối cùng chị Hương đã đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời mình. Rời bỏ công việc gắn bó 18 năm 6h sáng, bên cạnh nồi nước dùng nóng hôi hổi, chị Nguyễn Thu Hương (SN 1979, Hà Nội) tất bật chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón những vị khách đầu tiên đến quán bún cá của mình. Chị thoăn thoắt cắt bún, chan nước dùng, vừa niềm nở mời khách, vừa nghiêm túc nhắc nhở nhân viên. Chị làm việc này đã được 6 năm, kể từ khi rời bỏ công việc ổn định nơi công sở. Chị Hương (áo hồng) khi còn làm việc trong môi trường công sở. Ảnh: NVCC Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ngành Bưu chính, chị Hương vào làm việc tại một bưu cục ở Hà Nội. Được làm đúng ngành, đúng nghề, chị rất hạnh phúc. Chị làm việc hăng say, không ngại tăng ca, có những kiện hàng nặng vài chục kg, chị vẫn sẵn sàng bê một mình. Hết lòng cống hiến, chị thăng tiến nhanh, từ giao dịch viên trở thành kiểm soát viên, rồi lên vị trí quản lý. Thế nhưng, khi bước vào hôn nhân, làm vợ và làm mẹ, cộng với cơ chế thay đổi, chị bắt đầu thấy không phù hợp với công việc văn phòng. “Tôi thấy công việc đó không còn phù hợp với mình. Thời gian làm việc quá nhiều, mỗi ngày ra khỏi nhà từ 8h sáng nhưng không biết giờ về. Ngay cả khi bầu bí, có hôm nửa đêm tôi vẫn đến cơ quan xử lý công việc”. Khoảng thời gian đó, chồng chị phải cáng đáng việc nhà cửa, chăm sóc con cái. Còn chị mải miết với công việc và nhận về mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng (năm 2013-2014). Chị Hương hiện kinh doanh quán bún cá tại Hà Nội Nhiều lần, chồng thủ thỉ mong chị sắp xếp công việc hợp lý hơn để có thời gian cho gia đình nhưng chị lực bất tòng tâm. “Càng ở vị trí cao, công việc càng áp lực. Tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi”, chị Hương kể. Cũng ngay từ năm 2012, chị Hương đã manh nha ý định nghỉ việc. Và khoảng thời gian trăn trở, suy nghĩ để chị đưa ra quyết định bước ngoặt này kéo dài suốt 6 năm. Trong 6 năm ấy, chị có những đêm mất ngủ. Nhiều năm làm trong môi trường công sở, chị sợ thay đổi, sợ mất đi cuộc sống ổn định, sợ bước ra khỏi vùng an toàn. “Tôi lo lắng nghỉ việc sẽ không còn khoản lương cố định mỗi tháng, bảo hiểm đứt đoạn... Nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là không biết làm gì sau khi nghỉ việc”, chị Hương tâm sự. Năm 2018, với sự động viên của ông xã, chị quyết định rời bỏ nơi mình gắn bó 18 năm, bước vào hành trình mới của cuộc đời. “Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra” Trong những tháng ngày trăn trở, điều chị Hương chắc chắn nhất về bản thân là sở thích nấu ăn. Tháng 6/2018, chị tình cờ đến thăm cửa hàng ăn của một người em. Niềm đam mê trỗi dậy, chị xin nghỉ phép 1 tháng để đi học làm bún cá. Chị yêu thích công việc hiện tại Sau 1 tháng, chị đi làm trở lại, vừa làm việc, vừa ấp ủ mở quán bún cá ở nội thành. Tháng 8/2018, chị khai trương quán bún cá ở phố Thành Công (Hà Nội) và đó cũng là lúc chị dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc. “Thời điểm đó, tôi phải giấu chuyện nghỉ việc với mẹ đẻ. Sau này biết chuyện, bà rất sốc. Dẫu gì cũng là công việc gắn bó 18 năm, bản thân tôi cũng nhớ đến độ đêm mơ ngủ về nghề. Riêng ông xã thì ủng hộ nhiệt tình chuyện tôi bỏ việc”, chị Hương chia sẻ. Khi khởi nghiệp, chị chỉ có 100 triệu đồng trong tay. Chị vay mượn người thân thêm 200 triệu nữa để có chi phí mở quán. Giá thuê mặt bằng khi đó là 23 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, mỗi ngày chị đều tất bật từ 4-23h, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa nấu nướng và dọn dẹp quán. Dù thuê thêm nhân viên, chị vẫn muốn tự tay nấu nướng để có món ăn ưng ý phục vụ khách. 3 tháng đầu tiên, chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì phải bù lỗ. Đến tháng thứ 4, chị hòa vốn và phải sau nửa năm mở quán, chị mới có những đồng lãi đầu tiên. “Lúc mới khởi nghiệp, tôi lo lắng lắm, nản nữa. Làm thế nào để khách hàng biết đến quán ăn của mình? Làm thế nào để khách quay lại ủng hộ thêm nhiều lần nữa? Liệu quyết định nghỉ việc của mình là đúng hay sai? Tôi cứ đau đáu như vậy. Riêng ông xã vẫn luôn tự tin tôi làm được. Anh ấy khuyên tôi bình tĩnh, để khách hàng làm quen với mình”, chị Hương kể. Rời bỏ công việc văn phòng, chị Hương chủ động hơn về thời gian Dần dần, mọi thứ vào guồng, quán ăn “đắt khách” đến bất ngờ. Có những ngày cao điểm, chị bán ra khoảng 400 bát bún. Hiện tại, trung bình mỗi ngày chị bán được khoảng 100 bát bún, thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Nhưng với chị, cái “được” nhất của bước chuyển đổi này là thời gian dành cho gia đình. “Mỗi ngày, tôi chỉ bán hàng đến 14h. Từ lúc đó đến 4h sáng hôm sau, tôi hoàn toàn thuộc về gia đình. Tôi có thể nấu món ngon cho chồng con, có thể cùng gia đình đi du lịch cả tuần mà không lo bị sếp gọi hay bị khách hàng khiếu nại... Về bảo hiểm xã hội, tôi vẫn đóng tự nguyện để đảm bảo có lương hưu sau này. Tôi thực sự chủ động trong cuộc sống của mình”, chị Hương tâm sự. Theo chị, 18 năm làm công việc nhà nước đã cho chị nhiều trải nghiệm quý giá và những kinh nghiệm tuyệt vời. Chị biết cách sắp xếp thời gian, tổ chức công việc, quản lý nhân viên. Và chị có được thái độ phục vụ khách hàng một cách tốt nhất sau nhiều năm làm trong ngành dịch vụ. “Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ cần mình tin tưởng vào chính mình. 6 năm trôi qua, tôi vẫn tin quyết định nghỉ việc năm nào là đúng đắn”, chị Hương nói. Ảnh: Thanh Minh