Nổ súng tại dinh tổng thống CH Chad, 19 người thiệt mạng

Nhiều tay súng không rõ danh tính đã tấn công dinh tổng thống CH Chad nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Ngày 9-1, hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ chính phủ CH Chad (quốc gia ở Trung Phi) rằng ít nhất 19 người, bao gồm 18 phiến quân, đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào dinh tổng thống ở thủ đô N'Djamena. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin tiếng súng nổ liên tục gần dinh tổng thống hôm 8-1. Các quan chức an ninh cho biết những tay súng không rõ danh tính đã tấn công dinh tổng thống CH Chad, nhưng vụ tấn công đã nhanh chóng bị dập tắt. Tổng thống CH Chad Mahamat Idriss Deby. Ảnh: AFP Kênh Al Arabiya dẫn các nguồn tin rằng lực lượng vũ trang CH Chad đã đẩy lùi một cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram vào dinh tổng thống. Xe tăng và các đơn vị cảnh sát đã được triển khai đến dinh tổng thống CH Chad. Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang CH Chad cho biết tình hình tại thủ đô N'Djamena đã trở lại bình thường sau nỗ lực gây mất ổn định. "Không có lý do gì để lo ngại. Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, nỗ lực gây mất ổn định tình hình đã bị ngăn chặn” - người này cho hay.