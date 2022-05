Nhật Bản chào đón du khách quốc tế sau 2 năm "bế quan tỏa cảng" vì COVID-19

Sau hơn 2 năm ròng rã “bế quan tỏa cảng” vì đại dịch COVID-19, Nhật Bản sẽ sớm cho phép du khách được quay trở lại thăm thú xứ sở hoa anh đào với những điều kiện nhất định.

Những du khách đầu tiên từ Mỹ nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay Narita hôm 24/5/2022. Ảnh: Kyodo

Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa tuyên bố, kể từ ngày 10/6, nước này sẽ bắt đầu chào đón du khách thuộc 98 quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp với điều kiện họ đi theo đoàn và phải đăng ký tour trọn gói từ trước, bao gồm cả đi lại lẫn lưu trú.

Trong tháng Năm này, Nhật Bản đang thử nghiệm việc cho phép các nhóm nhỏ du khách đến từ Mỹ, Úc, Thái Lan và Singapore được nhập cảnh.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mở cửa từng bước một và chấp nhận du khách nhập cảnh vào Nhật Bản như trong điều kiện bình thường căn cứ vào tình trạng dịch bệnh vào từng thời điểm cụ thể trong thực tế”, ông Fumio Kishida cho biết.

Du khách đến từ những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp sẽ không phải xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng cũng như không cần cách ly hay xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh. Theo quy định của Cục Du lịch Quốc gia Nhật Bản thì du khách chỉ phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm với kết quả âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi khởi hành.

Số lượng khách du lịch quốc tế được phép nhập cảnh vào Nhật Bản mỗi ngày sẽ tăng lên 20.000 người so với mức giới hạn 10.000 người như hiện nay.

Nhật Bản là quốc gia tỏ ra dè dặt trong việc mở cửa đón du khách quốc tế do lo ngại bùng phát các làn sóng COVID-19 mới. Ảnh: Mainichi/Daiki Takikawa

Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới của mình một cách khắt khe trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Thậm chí du khách vẫn bị từ chối kể cả khi nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế trở lại trong thời gian gần đây. Điều này khiến con số du khách quốc tế được phép nhập cảnh vào Nhật Bản từ năm ngoái đến nay chỉ là 250.000 so với hơn 30 triệu khách mỗi năm trước khi xảy ra đại dịch.

Lý giải về nguyên nhân khiến Nhật Bản tỏ ra thận trọng với việc mở cửa biên giới so với phần còn lại của thế giới, tờ New York Times của Mỹ dẫn kết quả khảo sát dân chúng do đài truyền hình NHK của Nhật Bản thực hiện tháng 5/2022 cho thấy, có hơn 65% người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ chính phủ trong việc thực thi các biện pháp kiểm soát khắt khe, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới “để giữ cho đất nước được an toàn khỏi COVID-19”.

Ngoài ra, còn có một lý do khác, đó là giới chính trị gia Nhật Bản không muốn có thêm bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào khi cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Bảy tới, và việc bùng phát làn sóng dịch COVID-19 với các biến thể mới từ nước ngoài tràn vào được xem là "mối nguy cơ cao" đối với Nhật Bản.

Ông Seino Satoshi, Chủ tịch Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản nói rằng, ông đang làm việc chặt chẽ với các bên liên quan gồm chính quyền địa phương, đại lý du lịch lữ hành, các hãng hàng không để chuẩn bị cho kế hoạch chào đón du khách trở lại Nhật Bản.

Nhật Bản hiện đang có tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin COVID-19 ở mức cao. Ảnh: VOA

Năm 2019, Nhật Bản đã đón 31.9 triệu du khách quốc tế và đang trên đà đạt được con số 40 triệu vào năm 2020 trước khi xảy ra đại dịch.

Theo thống kê của cơ quan y tế Nhật Bản thì đến nay, nước này có hơn 80% dân số đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 và hơn 40% đã tiêm mũi thứ 3.