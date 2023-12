Loại củ mọc hoang ở núi đá, chữa nhiều bệnh nhưng dễ gây ngộ độc

Rotundin có tác dụng an thần, gây ngủ, giảm đau rõ rệt; cycleanin có tác dụng kháng viêm; roemerin có tác dụng gây tê tại chỗ; stepharin kháng cholinesterase. Từ đó, các chế phẩm thuốc từ củ bình vôi có tác dụng duy trì trạng thái thư giãn, an thần, trị mất ngủ.

Theo y học cổ truyền, cây bình vôi có vị đắng ngọt, tác dụng an thần, bổ phế, trấn kinh, khắc phục được các chứng suy nhược, thất miên...

Do đó, vị thuốc này được xem là "khắc tinh" của bệnh mất ngủ, giúp chữa mất ngủ do căng thẳng, stress, áp lực công việc, chữa viêm nhiễm đường hô hấp trên và hỗ trợ chữa viêm đau khớp do gout.

Tuy nhiên, củ bình vôi cũng có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá liều hoặc không có chỉ định của bác sĩ. Do vị thuốc có tính chát an thần gây ngủ nên người lái xe hoặc làm việc trên cao, hoặc những công việc liên quan máy móc cần thận trọng khi dùng.