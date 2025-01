3 món ăn nhẹ với bưởi tốt cho đường ruột, giảm mỡ nội tạng

Bưởi, cam, quýt ít calo, nhiều vitamin, chất dinh dưỡng có lợi nguồn vitamin C, chất xơ dồi dào. Thêm bưởi vào chế độ ăn uống tốt đường ruột, giảm mỡ nội tạng. Một số món ăn nhẹ với bưởi rất tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Hạ Mây Granola và bưởi Sử dụng bưởi làm nguyên liệu chính cho món ăn nhẹ, giúp cung cấp chất xơ và một lượng vitamin C lành mạnh. Thêm granola và một ít sữa chua Hy Lạp để bổ sung thêm chất xơ sẽ có lợi cho tiêu hóa và lợi khuẩn cho món ăn tăng cường miễn dịch này. Bưởi kết hợp tốt với sữa chua, bạn có thể nhận được gấp đôi lợi ích cho đường ruột và quá trình giảm cân, giảm mỡ. Bưởi nướng Món ăn nhẹ này chứa nhiều vitamin C và chất xơ. Bạn có thể cắt quả bưởi làm đôi, rắc một lớp đường mỏng cùng với một ít bột quế lên trên bưởi và nướng. Bạn có thể thưởng thức món ăn này một cách đơn giản hoặc phủ lên trên một thìa sữa chua Hy Lạp để có thêm lợi ích cho lợi khuẩn đường ruột và thúc đẩy quá trình giảm mỡ. Kem Kefir với bưởi Khi bạn thèm thứ gì đó chua và lạnh, hãy cân nhắc đến món kem bưởi. Thêm kefir - một loại đồ uống lên men truyền thống được làm bằng sữa vào hỗn hợp sẽ mang lại lợi ích cho đường ruột. Bưởi giàu chất chống oxy hóa, chất xơ tốt cho đường ruột và giảm mỡ nội tạng.