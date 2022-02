Không chỉ Sa Pa, Fansipan 'thất thủ', lên cột cờ Lũng Cú Hà Giang cũng chung cảnh 'chân không chạm đất'

Cho nên, nếu có ý định đi du xuân Hà Giang trong những ngày tới cần cân nhắc và sắp xếp kế hoạch hợp lý hơn. Dự báo nền nhiệt phổ biến tại Hà Giang trong những ngày tới vẫn ở mức thấp, trung bình từ 10 - 12 độ C, về đêm nhiệt độ giảm sâu và buốt. Khu vực Cao nguyên đá, nhiệt độ trung bình từ 7 - 9 độ C, nhiệt độ hạ thấp nhất khoảng 3 - 6 độ C, có sương mù nhiều nơi.