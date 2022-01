Ông bố 'liều' đưa con 2 tuổi leo Fansipan, săn tuyết Sa Pa, chinh phục 33/63 tỉnh thành

Bốn ngày đầu tiên của năm mới 2022, gia đình anh Quang Dũng (sinh năm 1980, sống ở Hà Nội) đã hoàn thành chuyến đi dài hơn 1200 km qua các cung đường núi Tây Bắc, chinh phục 2/4 đại đỉnh đèo là Pha Đin và Ô Quy Hồ.

Chuyến đi này đặc biệt và nhiều trải nghiệm thú vị với vợ chồng anh Dũng khi có người bạn đồng hành là cô con gái mới tròn 26 tháng tuổi.

Anh Dũng hiện làm giảng viên trong lĩnh vực ngân hàng và bưu điện với mạng lưới phủ rộng khắp cả nước. Do đặc thù công việc nên anh thông thuộc, am hiểu địa hình, văn hóa, con người ở nhiều vùng miền Tổ quốc và may mắn được kết duyên với những người bạn, đồng nghiệp tại các tỉnh thành từng ghé thăm.

Anh Quang Dũng và cô con gái nhỏ 26 tháng tuổi cùng nhau chinh phục, khám phá nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Trong hình, hai bố con đang chụp hình check-in bên cung đường đèo nổi tiếng ở Hà Giang

Sẵn có kinh nghiệm lại đam mê du lịch, anh Dũng cùng vợ lên kế hoạch cho bé Maya - con gái út đi du lịch ngay từ khi còn nhỏ. Vợ chồng anh mong muốn con được tiếp xúc, khám phá nhiều thứ về cuộc sống để dạn dĩ, khỏe mạnh hơn.

"Tôi muốn truyền đam mê xê dịch cho con gái út để bé có nhiều trải nghiệm thú vị đầu đời, khác với sự bao bọc, chăm chút như anh chị lớp 11,12 của bé”, anh Dũng nói.

Khi Maya được 3 tuần tuổi, gia đình anh đã đưa bé đi quanh Hà Nội. Giai đoạn bé tròn 2 tháng tuổi, cả nhà cùng khám phá các tỉnh thành xung quanh. Đều đặn thứ 7, chủ nhật hàng tuần, anh Dũng lại đưa vợ con đi “đổi gió” bằng các chuyến xê dịch khắp miền Bắc.