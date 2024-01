Khoảnh khắc châu Á tưng bừng bước sang năm mới 2024

Sự kiện chào mừng Tết dương lịch ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc bắt đầu từ lúc 23h giờ địa phương (21h giờ Việt Nam) ngày 31/12. Theo Yonhap, năm nay ước tính có hơn 100.000 người tham dự lễ rung chuông đêm giao thừa thường niên tại Bosingak Pavilion, trung tâm thủ đô, gấp đôi quy mô năm ngoái.

Ảnh: Yonhap

Ngay sau lễ rung chuông là sự xuất hiện của "Mặt Trời lúc nửa đêm", một quả cầu có bán kính 12 mét tượng trưng cho năm mới, trên đại lộ Sejong-daero. Tiếp đó, người dân và du khách được thưởng thức một chương trình ca nhạc sôi động tại Sejong-daero, với sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Enhypen, The Boyz và Oh My Girl.

Toàn bộ các hoạt động được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Seoul. Nhà chức trách đã triển khai khoảng 1.100 nhân viên đảm bảo an toàn giao thông và 2.490 cảnh sát để duy trì trật tự cho sự kiện.

Nghi lễ đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojoji, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: NYPost

Nhật Bản bước sang năm mới 2024 cùng thời điểm với Hàn Quốc. Vào đúng khoảnh khắc giao thừa, 108 tiếng chuông sẽ ngân vang ở các ngôi chùa trên khắp đất nước.