Chùm ảnh: 5 đời tổng thống Mỹ cùng viếng lễ tang cố Tổng thống Jimmy Carter

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và 3 cựu tổng thống lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và 3 cựu Tổng thống gồm ông Barrack Obama, ông George W Bush và ông Bill Clinton đã cùng tới dự tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, tại Nhà thờ quốc gia Washington (ở thủ đô Washington D.C, Mỹ), theo hãng tin Reuters. Đây là lần hiếm hoi mà cả 5 vị tổng thống còn sống của nước Mỹ cùng xuất hiện tại một địa điểm. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng khác như Phó Tổng thống đắc cử Mỹ JD Vance, hai cựu Phó tổng thống Al Gore và Mike Pence. 5 vị tổng thống Mỹ còn sống cùng xuất hiện tại tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm 9-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tại tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm 9-1. Ảnh: AFP Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm 9-1. Ảnh: Getty Images Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (phải) và vợ Hillary Clinton tại tang lễ cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm 9-1. Ảnh: Getty Images Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) trò chuyện với cựu Tổng thống Barrack Obama tại tang lễ cố Tổng thống Carter hôm 9-1. Ảnh: AFP Tổng thống Mỹ Biden đã đọc điếu văn tưởng nhớ cố Tổng thống Carter theo đúng di nguyện của ông Carter. Trong điếu văn, ông Biden nói rằng cuộc đời của ông Carter là "câu chuyện về một người đàn ông không bao giờ để dòng chảy chính trị làm sao nhãng khỏi sứ mệnh phục vụ và định hình thế giới". "Tình bạn với ông Jimmy Carter đã dạy tôi rằng ... sức mạnh của nhân phẩm còn hơn cả danh hiệu hay quyền lực mà chúng ta nắm giữ. Đó là sức mạnh để hiểu rằng mọi người đều phải được đối xử một cách tôn trọng và có phẩm giá" - Tổng thống Biden phát biểu. Là một đảng viên Dân chủ, ông Carter giữ chức tổng thống từ tháng 1-1977 đến tháng 1-1981 sau khi đánh bại Tổng thống đương nhiệm Gerald Ford (thuộc đảng Cộng hòa) trong cuộc bầu cử năm 1976. Linh cữu của cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter được đưa vào Nhà thờ quốc gia Washington. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Mỹ Joe Biden chạm tay lên linh cữu cố Tổng thống Jimmy Carter khi ông bước lên bục để đọc điếu văn. Ảnh: AFP Linh cữu cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại Nhà thờ Quốc gia Washington, thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES Nhiệm kỳ tổng thống của ông Carter được đánh dấu bằng những thành tựu của các thỏa thuận Trại David năm 1978 giữa Israel và Ai Cập, cũng như giải Nobel Hòa bình năm 2002 vì những nỗ lực nhằm giải quyết xung đột trên toàn thế giới, từ Ethiopia và Eritrea đến Bosnia và Haiti. Cố Tổng thống Mỹ Carter đã qua đời tại nhà riêng ở TP Plains (bang Georgia, Mỹ) vào ngày 29-12, hưởng thọ 100 tuổi. Sau lễ tang, linh cữu của ông cũng sẽ được đưa về an táng tại quê nhà Plains.