Máy bay lao xuống tòa nhà ở Kenya làm chết 3 người trên mặt đất

Một máy bay hạng nhẹ hạ cánh khẩn cấp, đâm vào một tòa nhà ven biển Kenya và gây ra cái chết của ba người trên mặt đất. Hiện trường vụ tai nạn Theo AP, 3 người tử vong bao gồm một tài xế xe ôm, một người đi xe máy khác và một hành khách nữ. Máy bay bốc cháy khi đâm vào một tòa nhà tại thị trấn Kwachocha dọc theo đường cao tốc Malindi-Mombasa. Sau đó, các bộ phận từ cánh và đuôi máy bay tách ra, đập vào những người đi đường. Phi công và hai học sinh có mặt trên máy bay bị thương. Họ đã kịp nhảy ra trước khi máy bay rơi. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra khi cư dân khu vực Kwachocha gần sân bay Malindi đang kiện ra tòa về vấn đề bồi thường đất đai liên quan đến kế hoạch mở rộng sân bay. Một nhà lập pháp của hội đồng quận địa phương, ông Rashid Odhiambo, nói với các nhà báo rằng vụ tai nạn một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn xung quanh sân bay: “Những người tham gia quản lý phải đảm bảo an toàn xung quanh sân bay chứ không chỉ tập trung vào bên trong sân bay”. Đoạn video về vụ tai nạn được chia sẻ với Kenyans.co.ke cho thấy một số phần của các tòa nhà gần đó, dọc theo quốc lộ, cũng bốc cháy. Lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm lính cứu hỏa và xe cứu thương đến hiện trường, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông đáng kể. Số người trên máy bay vẫn chưa được tiết lộ rõ. Các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến vụ việc. Vào tháng 9/2024, cũng ở Kenya, máy bay hạng nhẹ do một trường đào tạo hàng không điều hành đâm vào Công viên Quốc gia Nairobi, khiến phi công và một học viên bị thương. Trước đó, vào tháng 3/2024, vụ va chạm trên không trung giữa một máy bay huấn luyện và một máy bay chở khách gần sân bay Wilson cũng khiến hai người tử vong. Phương Anh (Nguồn: AP )