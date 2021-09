Khắc phục những bất cập ở Bệnh viện Quận Bình Tân

TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), thành viên Tổ công tác yêu cầu bệnh viện phải theo dõi sát nhóm bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền, bệnh mạn tính. Việc đánh giá nguy cơ người bệnh phải làm khoa học, chính xác. Việc theo dõi các chỉ số sinh tồn cho người bệnh là khâu rất quan trọng, không được lơ là. Cùng với đó, áp dụng việc chăm sóc dinh dưỡng tốt song song với điều trị.

TS Dương Huy Lương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ thêm: Các công đoạn chăm sóc, điều trị bệnh nhân phải chặt chẽ, khoa học. Người bệnh vào phải có phân luồng rõ ràng, rạch ròi luồng sạch, luồng bẩn. Người ra vào cũng phải kiểm soát kỹ, tránh lây nhiễm chéo.

